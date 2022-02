Umfrage der Woche: Habt Ihr den Durchblick im Xiaomi-Chaos?

Vor wenigen Tagen hat Xiaomi die Redmi-Note-11-Reihe vorgestellt. In einigen Tagen dürften die globalen Versionen des Xiaomi 12 und Xiaomi 12 Pro folgen. Und seid Euch sicher: Es werden 2022 noch viele Launch-Days von Xiaomi folgen mit noch viel mehr Smartphones. Grund genug, um in die Runde zu fragen: Blickt Ihr bei Xiaomis Produktpolitik noch durch?

Und als wäre es nicht schon schlimm genug, gibt es auch noch Rebrandings – also identische Smartphones, die in unterschiedlichen Märkten unterschiedliche Namen tragen. Damit ist das Chaos immer noch nicht komplett. Die Modellnamen sind mitunter inkonsistent und auch nicht immer zielführend.

Aber es wird mir langsam zu viel, Xiaomi. Ich blick bald nicht mehr durch! Xiaomi launcht sehr oft im Jahr neue Smartphones. Im Dezember erst kam die Xiaomi-12-Reihe für China, in Kürze erwarten wir dann die Xiaomi-12-Geräte für den globalen Markt. Zwischendrin hatten wir im Januar die vier Smartphones der Redmi-Note-11-Serie. Es gibt Budget-, Mittelklasse- und Highend-Smartphones, verschiedene Reihen, verschiedene Marken und Submarken.

Eins vorneweg: Ich mag Xiaomi, wirklich! Als ich im letzten Jahr das Xiaomi Redmi Note 10 Pro testen durfte, war ich hin und weg. Es ist erstaunlich, was der chinesische Hersteller in dieser Preisklasse bietet. Die Geräte des Herstellers sind mal richtig innovativ, mal bärenstark bestückt und fast immer erstaunlich preiswert für das Gebotene.

Ein Beispiel? Nehmt das Redmi Note 10 und das Redmi Note 10 5G. Auf den ersten Blick könnte man meinen, es handele sich um nahezu identische Smartphones ist – jeweils mit und ohne 5G-Modem. Aber so ist es nicht: Das Note 10 hat ein 6,43 Zoll großes AMOLED-Display, das Note 10 5G nur LCD (6,5 Zoll). Dafür kommt das 5G-Modell mit Bluetooth 5.1 und NFC, beim Note 10 gibt es Bluetooth 5.0 und kein NFC. Triple-Cam beim einen, Quad-Cam beim anderen. Einmal Laden mit 33 Watt, einmal mit 18 Watt. Ein heilloses Durcheinander!

Sehr viel Anlauf für eine eigentlich sehr kurze Frage an die NextPit-Community: Seid Ihr auch überwältigt von diesem Chaos, oder blickt Ihr noch komplett durch?

Findet Ihr den Smartphone-Katalog von Xiaomi verwirrend? Ja

Nein (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Sollte Xiaomi weniger Smartphones herausbringen?

Ich bin auch selbst gar nicht sicher, was besser ist: Die riesige Auswahl, die für wirklich jeden Smartphone-Wunsch das passende Gerät bietet? Oder doch lieber der überschaubare Katalog mit Fokus aufs Wesentliche? Auch diese Frage möchte ich an Euch weitergeben und wie immer gilt: Erklärt uns Eure Meinung in den Kommentaren. Wir greifen Eure Statements immer gern für unsere Auswertungen auf.

Soll Xiaomi weiterhin so viele Handys auf den Markt werfen? Ja, bitte! Ich habe gerne eine große Auswahl.

Ist mir egal. Ich weiß immer ziemlich genau, wonach ich suche.

Nein, bitte weniger! Es ist verwirrend und die Modelle sind oft zu ähnlich.

Ich hätte gerne noch mehr Modelle! (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Welches Xiaomi-Smartphone wollt Ihr Euch kaufen?

Aber irgendwas macht Xiaomi ja definitiv richtig, da sich die Smartphones der Chinesen wie geschnitten Brot verkaufen. Die Chancen stehen also mehr als gut, dass viele von Euch bereits ein konkretes Modell des Herstellers im Auge haben, oder zumindest eine Modellreihe.

Genau deswegen zielt meine letzte Frage heute genau darauf ab: Habt Ihr Euch bereits in eines der neuen Mittelklasse-Smartphones verliebt? Wartet Ihr auf das starke Xiaomi 12 oder begnügt Euch mit dem Xiaomi 11? Oder wartet Ihr gar auf ein innovatives Foldable wie das Mi Mix Fold?

Welches Xiaomi-Handy wollt Ihr jetzt oder in naher Zukunft kaufen? Xiaomi 11er-Serie

"Xiaomi Redmi Note 11"-Serie

Ich warte auf die "Xiaomi 12"-Modelle

Ich hoffe auf ein neues Mi Mix oder Mi Mix Fold

Keines! Ich kaufe keine Xiaomi-Handys! (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Habt Ihr alle drei Fragen beantwortet? Dann habt Ihr es für heute geschafft und Euch das Wochenende verdient. Lieben Dank jetzt schon mal fürs Mitmachen! Schreibt uns in die Kommentare, wie Ihr über Xiaomis Produktpolitik denkt. Ich bin sehr gespannt, ob einige von Euch ebenfalls einen brummenden Schädel angesichts so vieler Xiaomi-Handys haben. Montag gibt es dann wie gewohnt die Auswertung und dann sind wir sicher klüger.