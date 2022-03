Umfrage: Brauchen wir noch "5G" in den Namen von Handys?

"Smart Phone Note 22 Pro 5G" – die Namen neuer Handys werden immer verrückter, auch wenn es manchmal notwendig ist. Wie beim derzeitigen Übergang von 4G zu 5G. Allerdings kommen kaum noch neue Handys ohne 5G-Modem auf den Markt – ist die Auszeichnung im Titel also wirklich noch notwendig? Verratet mir Eure Meinung in der Umfrage der Woche.

Ich höre schon die Stimme einiger Leser: "Hier kommt NextPit mit einem weiteren #firstworldproblem". Aber da die meisten interessanten Geräte bereits mit der neuesten Generation von Mobilfunknetzen kompatibel sind, dachten wir uns, das könnte eine interessante Umfrage ergeben.

Glaubt Ihr, das "5G" sollte aus den Handynamen verschwinden? Ja

Nein

Weiß nicht / mir egal (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Natürlich gibt es Handymodelle, die immer noch mit zwei Versionen auf den Markt kommen. Aber das führt zu einer weiteren Komplexität, auf die mein Kollege Casi Drees hingewiesen hat: Einige dieser Modelle sind im Inneren sehr unterschiedlich, was zu Verwirrung führen kann.

Schlimmer noch, sie können zu Frustrationen beim Kauf führen. Wenn man beispielsweise das Galaxy A52 kauft, könnte man denken, es sei das gleiche Telefon wie das A52 5G, nur mit einem "G" weniger. Unser Vergleich beider Modelle zeigt, dass das natürlich nicht stimmt. Oder nehmen wir das Redmi Note 10: Im Vergleich zum 5G-Modell gibt es hier unterschiedliche Abmessungen, Gewichte (179 g vs. 190 g), Bildschirme (60 Hz AMOLED vs. 90 Hz LCD) und sogar eine andere Kamerakonfiguration.

Das Redmi Note 10 5G (rechts) verfügt nicht über die Ultraweitwinkelkamera des Vanilla-Modells / © Xiaomi

Es gibt keine offensichtliche Lösung dafür, ohne die Namen der Telefone noch mehr zu verkomplizieren. Es scheint, als ob Xiaomi einige der 4G-Spezifikationen geopfert hätte, um einen niedrigeren Preis auf dem 5G-Markt zu erreichen. Das führt uns zur nächsten Frage: Denkt Ihr, dass Marken die Spezifikationen der verschiedenen Modelle so nah wie möglich aneinander anpassen sollten?

Sollten 4G- und 5G-Modelle möglichst ähnlich sein? Ja

Nein

Weiß nicht / mir egal (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Und das war's mit dieser Umfrage der Woche. Wie immer werden wir am kommenden Montag auf dieses Thema zurückkommen, wenn wir die Antworten der NextPit Community analysieren.

Teilt uns Eure Meinung zu diesem Thema mit oder schwelgt in Euren Erinnerungen an vergangene Generationswechsel – vermisst Ihr die Zeiten der 4G-Modelle von LG und HTC? Teilt es uns in den Kommentaren mit!