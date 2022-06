Handy lädt anderes Handy: So aktiviert Ihr umgekehrtes kabelloses Laden

Umgekehrtes kabelloses Aufladen gibt es in immer mehr Android-Smartphones! Dabei wissen viele Nutzer gar nichts von der Funktion. Das ist schade, denn ganz ohne Ladekabel könnt Ihr so Zubehör wie Kopfhörer oder Smartwatches und sogar andere Smartphones aufladen. In unserer Anleitung verraten wir Euch, wie Ihr die Funktion aktivieren könnt.