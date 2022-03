Unboxing-Leak bestätigt Verdacht: Galaxy A53 ohne Zubehör?

Bereits in wenigen Tagen stellt Samsung die neuen Mittelklasse-Smartphones vor. Am 17. März erhalten wir technische Details zur neuen A-Serie und vor allem das Samsung Galaxy A53 zählt zu den meist erwarteten Handys der ersten Jahreshälfte. Ein neues Unboxing-Video zeigt schon vorab, was uns erwartet – inklusive fehlendem Netzteil.

Unboxing-Video zeigt das neue Samsung Galaxy A53.

Kein zusätzliches Zubehör enthalten.

Samsung verfolgt "Galaxy-for-the-planet"-Agenda.