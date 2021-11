Endlich unter 200 €: Poco X3 Pro 256 GB am Black Friday zum Mega-Preis

Eines der besten Smartphones unter 200 Euro heißt Poco X3 Pro ! Allerdings bietet das Handy normalerweise nur 128 GB Speicherplatz. Zum Black Friday 2021 reduziert Amazon nun auch die 256-Gigabyte-Version des Poco X3 Pro auf 199 Euro. Ein kaum schlagbares Angebot für all diejenigen, die ein günstiges Handy suchen!

NextPit Deal-Check:

Poco X3 Pro mit 256 GB Speicher für 199 Euro

Neuer Tiefstpreis für die Version mit 256 GB Speicherplatz

Kostet bei anderen Händlern mindestens 230 Euro

Erst neulich habe ich unsere Liste der besten Handys unter 200 Euro aktualisiert. Dabei habe ich mich geärgert, dass wir das Poco X3 Pro zur Markteinführung nicht getestet haben. Das X3 Pro landete dennoch in der Liste und nun gibt es ein verlockendes Smartphone-Angebot am Black Friday! Denn Amazon bietet das Handy mit 256 Gigabyte Speicher für nur 199 Euro an.

Poco X3 Pro mit 256 GB Speicher für 199 € (Vergleich: 230 €)

Der Deal im Rahmen der Black-Friday-Angebote bei Amazon ist ein neuer Meilenstein im Preisverlauf des Poco X3 Pro. Denn bislang gab es nur die Version mit 128 Gigabyte Speicherplatz für unter 200 Euro. Ist Euch viel Speicherplatz beim Handy also wichtig, könnt Ihr nun endlich zuschlagen!

Lohnt sich der Kauf des Poco X3 Pro?

Wie bereits erwähnt ist das Poco X3 Pro eines der besten Handys unter 200 Euro. Der Hersteller gehört zu Xiaomi und die sind ja bekanntlich Experten darin, günstige Handys mit viel Leistung zu produzieren. So auch das X3 Pro, das mit einem Snapdragon 860 und 8 Gigabyte Arbeitsspeicher ausgestattet ist. Hinzu kommt ein Display mit hoher Bildwiederholrate und ein großer 5.000-mAh-Akku.

Das X3 Pro von Poco seht Ihr links! / © Xiaomi

Gibt also kaum etwas, was das Handy nicht kann. Lediglich die Quad-Kamera auf der Rückseite sieht mit zwei Zusatzkameras mit jeweils 2 Megapixeln eher weniger berauschend aus. Trotzdem ist der Preis für die 256-Gigabyte-Version Top – könnt Ihr Euch mit einem Poco anfreunden, solltet Ihr zuschlagen!

Die Black Week bei NextPit

Seid Ihr noch nicht ganz zufrieden, solltet Ihr die Augen am Black Friday 2021 offen halten. Denn wir checken für Euch unzählige Angebote im Preis und verraten natürlich auch, welche Handys, Smartwatches und sonstigen Wearables überhaupt empfehlenswert sind:

Wie findet Ihr das Angebot zum Poco X3 Pro und habt Ihr schon Erfahrungen mit dem Handy sammeln können? Teilt es uns in den Kommentaren mit!