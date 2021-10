Update auf Android 12: One UI 4 Beta startet – diese Samsung-Handys sind dabei

Auf dem eigenen Newsblog hat Samsung den Start der offenen Betaphase für One UI 4 in Deutschland verkündet. Das nächste große Update für die eigene Android-Oberfläche One UI 4 steht somit in der App "Samsung Members" bereit. Leider schränkt Samsung den Zugriff sehr stark ein: Verfügbar ist One UI 4 und somit Android 12 derzeit nur für das S21-Lineup.

Also mit den Geräten Galaxy S21, Galaxy S21+ und Galaxy S21 Ultra. Nutzt Ihr eines der Devices, kann es aber auch schon losgehen. Denkt daran, auch vor dem Update auf die offene Beta ein Backup Eurer Daten zu machen. Anschließend steuert Ihr die App "Samsung Members" an, in der Ihr Euch mit Eurem Samsung-Konto einloggen müsst. Anschließend könnt Ihr Euch für das Beta-Programm anmelden.

One UI 4 mit Android 12: So sieht das neue Betriebssystem aus

Habt Ihr kein aktuelles Samsung-Handy und seid trotzdem am Look des neuen Betriebssystems interessiert? Dann findet Ihr auf NextPit einen Artikel mit den drei besten Neuerungen in One UI 4. Darüber hinaus könnt Ihr Euch den Look von Android 12 auch schon jetzt mit Anpassungen auf Euer Handy holen.

Camila hat die Version SP1A.210812.003.G996BXXU3ZUID in ihrem Artikel getestet. / © NextPit

Wollt Ihr lieber noch warten, ist das auch in Ordnung. Denn schließlich sollte Android 12 noch diesen Monat für einige Smartphones gelauncht werden. Höchstwahrscheinlich wird Google den Rollout zusammen mit den neuen Pixel-6-Geräten starten. Welche Geräte das Update auf Android 12 bekommen, erfahrt Ihr im verlinkten Artikel.