Für gerade mal 49,99 Euro könnt Ihr Euch eine Küchenmaschine sichern, die nicht nur optisch an große Marken erinnert, sondern auch funktional ordentlich abliefert. Wir haben uns das Küchengerät genauer angesehen. Ob sich der Kauf lohnt? Das erfahrt Ihr hier.

Silvercrest 3-in-1-Küchenmaschine – das kann das Sparwunder

Für schlappe 49,99 Euro (plus 5,95 Euro Versand) bietet Euch Lidl im Onlineshop eine Küchenmaschine seiner Eigenmarke Silvercrest an. Zugegeben: Ein Vergleich mit KitchenAid und Co. ist hier fast unfair – aber gerade das macht das Angebot so spannend. Denn diese Maschine sieht nicht nur edel aus, sie bringt auch alles mit, was man für den Backalltag so braucht.

Im Paket enthalten sind bereits drei passende Aufsätze zum Rühren, Kneten und Aufschlagen. Die Bedienung ist einfach: Über einen Entriegelungsknopf am schwenkbaren Arm wechselt Ihr schnell zwischen den Tools. Antihaftbeschichtete Knethaken und Rührbesen machen auch die Reinigung recht einfach.

Die Geschwindigkeit lässt sich stufenlos anpassen, eine zusätzliche Pulsfunktion liefert bei Bedarf den noch mal Extra-Power. Im Inneren arbeitet ein 600-Watt-Motor, der auch vor schweren Teigen nicht kapitulieren soll. Die fünf Liter große Rührschüssel aus Edelstahl bietet genug Platz für große Backvorhaben – und dank Spritzschutz bleibt Eure Küche sauber.

Top Bewertungen zum Mini-Preis

Mit 4,4 von 5 Sternen überzeugt das Modell auch bei den Nutzerinnen und Nutzern. Für gelegentliche Backeinsätze ist diese Maschine eine wirklich runde Sache – ohne tief in die Tasche greifen zu müssen.

Ihr wollt noch ein paar Features mehr? Für 119 Euro bekommt Ihr bei Lidl ebenfalls eine Silvercrest-Küchenmaschine mit integrierter Waage, Glas-Mixbehälter und einem kräftigeren 900-Watt-Motor*. Ideal für alle, die regelmäßig backen oder kochen und sich ein bisschen mehr Komfort wünschen.

Nutzt Ihr eine KitchenAid oder findet Ihr diese günstige Alternative spannend? Lasst es uns wissen!