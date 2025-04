Nicht verpassen: Dieses Multiplayer-Spiel ist diese Woche kostenlos

Jede Woche könnt Ihr Geld bei Videospielen sparen, indem Ihr Euch das aktuelle Angebot im Epic Games Store anseht. Die Qualität und das Genre der Gratisspiele variieren stark, daher lohnt es sich, jede Woche vorbeizuschauen, damit ihr kein tolles Angebot verpasst. Wenn Euch das Spiel der Woche nicht zusagt, schadet es nicht, es auszulassen. Diese Woche könnt Ihr Arcageddon, Idle Champions of the Forgotten Realms und River City Girls herunterladen.

Die kostenlosen Spiele dieser Woche

Arcageddon

Diese Woche habt Ihr die Chance, in die Welt von Arcageddon einzutauchen. Nur für eine begrenzte Zeit belohnt der Epic Games Store neue Spieler mit 5.000 kostenlosen ARCoins beim Start des Spiels. Arcageddon ist ein kooperativer Roguelite-Shooter, den Ihr mit bis zu drei Freunden spielen könnt.

Lade Arcageddon aus dem Epic Games Store herunter.

Idle Champions of the Forgotten Realms

Dieses spannende Spiel ist ein Muss für alle Dungeons & Dragons Fans. Idle Champions of the Forgotten Real ms vereint Charaktere aus dem gesamten D&D-Multiversum in einem großen Abenteuer. Obwohl das Spiel normalerweise kostenlos ist, wird der Download in dieser Woche mit einigen spannenden Boni belohnt. Zu diesen Boni gehören mehrere Champions, mehrere Truhen und zwei Verstärkungstränke, die zwei Wochen lang wirken.

Ladet Idle Champions of the Forgotten Realms aus dem Epic Games Store herunter.

Dieses Spiel ist ein Muss für alle D&D-Fans. / © Steam

River City Girls

River City Girls mag auf den ersten Blick wie eine niedliche Highschool-Geschichte aussehen, aber dieses Spiel ist mehr, als man denkt. Ihr spielt als ein Duo von zwei Mädchen, deren Freunde entführt wurden. Während Ihr versucht, herauszufinden, was mit ihnen passiert ist, schlagt und tretet Ihr Euch Euren Weg durch die Stadt. Ihr könnt alleine oder mit einem Freund spielen; so oder so ist der Spaß in diesem verrückten Old-School-Rumble garantiert.

Normalerweise kostet River City Girls etwa 27 $ im Epic Games Store. Nur diese Woche könnt Ihr das Spiel für eine begrenzte Zeit kostenlos herunterladen.

Lade River City Girls aus dem Epic Games Store herunter.

River City Girls sieht vielleicht nicht nach viel aus, aber dieses Spiel hat es in sich. / © Steam

Ein Vorgeschmack auf die kostenlosen Spiele der nächsten Woche

Botanicula

Nächste Woche könnt Ihr ein bezauberndes Abenteuer namens Botanicula kostenlos herunterladen. Das Spiel hat mehrere Preise gewonnen und ist für Spieler aller Altersgruppen geeignet. Egal, ob Ihr zu den Hardcore-Gamern gehört oder Eure Leidenschaft für Spiele über Ostern mit Eurer Oma teilen wollt, dieses Spiel hat alles, was ihr braucht. Von detaillierten Umgebungen über einen tollen Soundtrack bis hin zu schrulligen Animationen wird es Euch an nichts fehlen.

Normalerweise kostet Botanicula etwa 15 Euro. Nächste Woche könnt Ihr das Spiel kostenlos aus dem Epic Games Store herunterladen und auch nach Ablauf des Angebots weiterspielen.

Ladet Botanicula aus dem Epic Games Store herunter.

Botanicula ist ein preisgekröntes Abenteuer. / © Steam

Firestone Online Idle RPG

Steht Euch ein weiterer langweiliger Tag auf der Arbeit oder in der Uni bevor? Dann kann Firestone Euch bei Laune halten, ohne dass Ihr viel tun müsst, um das Spiel am Laufen zu halten. Sammle Helden, verbessere ihre Ausrüstung und schicke sie in AFK-Kämpfe, um zu sehen, wie sie sich schlagen. Wenn Ihr Euch das Spiel nächste Woche herunterladet, gibt es im Epic Games Store einige fantastische Boni, um Euch auf Touren zu bringen.