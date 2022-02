Video zum iPhone SE 3 zeigt erste Hands-On-Bilder

Die ersten Hands-On-Bilder sind auf YouTube aufgetaucht.

Bestätigt wird das bereits vermutete Design des kommenden iPhone SE 3.

Ein Redesign wird frühestens für 2023 erwartet.

Um das iPhone SE 3 ranken sich bereits viele Gerüchte. Es gilt als ziemlich sicher, dass es vom Design sehr dem iPhone 8 ähnelt und mit einem 5G-Modem ausgestattet ist. Nun hat der YouTuber und Berufs-Leaker Jon Prosser ein neues Video veröffentlicht, in dem er aktuelle Hands-On-Bilder zum kommenden iPhone zeigt.

Zu sehen sind keine großen Neuerungen. Das Design erinnert stark an das iPhone 8. Allerdings gibt Prosser keine direkte Quelle für die Bilder an. Er behauptet, sie stammen von einer "geheimen" Quelle und müssen daher geschützt werden. Hierbei handelt es sich also lediglich um ein Gerücht, dass der Leaker in die Welt setzt. Allerdings häuften sich zuletzt die Gerüchte, dass es zu keinem optischen Update im Jahr 2022 kommen wird, wodurch das Video durchaus an Wahrheitsgehalt gewinnt.

Vorstellung schon im Frühjahr?

Dies ist allerdings nicht das einzige Gerücht, dass momentan zum iPhone SE 3 im Netz kursiert. Auch Mark Gurman, Analyst bei Bloomberg, schmeißt mit Vermutungen um sich. Eine der wahrscheinlichsten davon ist allerdings, dass das iPhone SE 3 bereits beim Frühjahresevent von Apple vorgestellt könnte.

Lest auch den Test des Vorgängers: Das iPhone SE (2020) im Test

Das Event findet erfahrungsgemäß im März statt und auch die beiden Vorgängerversionen des günstigen Smartphones wurden dort präsentiert. Es ist also nicht abwegig, dass wir bereits in wenigen Wochen genauere Informationen zum 5G-fähigen iPhone erhalten.

Die im folgenden Video gezeigten Hands-On-Bilder bestätigen wie erwähnt das altbackene Design. Ab Minute 43:20 greift Prosser die iPhone-Thematik auf: