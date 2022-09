Das Vivo X Fold+ ist offiziell und bringt wenig Veränderung

Kleine Enttäuschung beim Vivo X Fold+

Zugegeben, der Frust der Präsentation des Vivo Fold X+ ist eher hausgemacht. Bestand doch aufgrund direkter Bildvergleiche zwischen dem Vivo X Fold und dem gestern Abend präsentierten Vivo X Fold+ die Chance, dass der neue Kandidat den Formfaktor eines Oppo Find N hat – also deutlich kleiner ist. Aber Pusteblume: Das zweite Foldable der ehemaligen BBK-Tochter Vivo ist exakt so groß wie sein Vorgänger. Zusätzlich lassen sich die Unterschiede der beiden Kandidaten an nur einer Hand abzählen. Da wäre das Upgrade auf den aktuell schnellsten Qualcomm-Prozessor, dem Snapdragon 8+ Gen 1. Weiterhin gönnt man dem Foldable nun anstelle dem 4.600 mAh starken Akku eine 4.730 mAh starke Energiequelle. Die Schnellladung erfolgt weiterhin mit 80 Watt wie beim Vorgänger. Und last but not least, gibt es mit Rot eine neue Farbe. Zünd den Knaller!

Leider stimmt der Vergleich nicht. Beide Smartphones sind in echt gleich groß. / © Vivo

Für das Gerät möchte Vivo in China mit 12 GB RAM und 256 GB internen Programmspeicher 9.999 Yuan (ca. 1.450 Euro) haben. Wer den Programmspeicher auf 512 GB erhöhen möchte, bezahlt 10.999 Yuan. Das wären dann zum aktuellen Kurs umgerechnete 1.600 Euro. Und wir reden hier von China-Preisen. Also eher kein Schnapper für die durch Strom, Gas und Öl geschröpfte Haushaltskasse. Für alle die, die das Foldable gerade nicht auf dem Schirm haben noch die wichtigsten technischen Daten für Euch.

Vivo X Fold+: Technische Daten

Es gibt auf der Außenseite ein 6,53 Zoll großes E5-AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2.560 x 1.080 Pixeln. Das Ganze wird durch Corning Gorilla Glass 7 (Victus) geschützt. Innen entfaltet sich ein 8,03 Zoll großes Xensation-Flex-LTPO-Panel. Die Auflösung beträgt im 4:3 Verhältnis 2.160 x 1.916 Pixel, bei einer geschmeidigen 1-bis-120-Hertz-Bildwiederholrate. Kameratechnisch liefert Vivo aufgrund seiner Zeiss-Kooperation das ganz große Brett ab. Die 50-Megapixel-Hauptkamera basiert auf einem ISOCELL-GN5-Bildsensor von Samsung. Die 48-Megapixel-Ultraweitwinkel-Kamera holt sich das digitale Material von einem IMX598-Sensor von Sony.

Vivo hat sein X Fold+ veröffentlicht, das nur wenig Neues bringt. / © Vivo

Den Abschluss bilden gleich zwei Telefoto-Kameras. Die eine setzt auf einen 12-Megapixel-IMX663-Sensor, bei der zweiten handelt es sich um eine 8-Megapixel-Periskop-Kamera, welche einen 5-fachen verlustfreien Zoom bietet. Selfies werden mit zwei unterschiedlichen 16-Megapixel-Kameras geschossen. Die eine auf Basis eines Hynix-HI1634Q-, die andere durch einen Samsung-ISOCELL-3P9-Bildsensor.

Und? Seid Ihr schon komplett aus dem Häuschen und wartet sehnsüchtig auf einen deutschen Release?