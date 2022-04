Vivo X Fold ist offiziell: Das erste echte faltbare Flaggschiff?

NEXT PIT TV

Vivo X Fold: Spezifikationen

Auf den ersten Blick scheint das Vivo-Foldable keinerlei Schwächen vorzuweisen. Es besitzt ein 6,53-Zoll-AMOLED-Display außen für den gefalteten Betrieb. Aufgeklappt finden wir ein 8 Zoll großes AMOLED-E5-Display vor. Beide Bildschirme sind hochauflösend mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und Support für HDR10+. Das Hauptdisplay ist ein LTPO-2.0-Panel, welches dynamische Bildwiederholraten bis hinunter zu 1 Hz ermöglicht.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Z Fold 3 Zur Geräte-Datenbank

Vivo setzt beim X Fold nicht nur einen, sondern gleich zwei Ultraschall-Scanner im Display ein. Da unterscheidet sich das Gerät vom Galaxy Z Fold 3 mit seinem seitlich angebrachten Fingerabdrucksensor. Aber ähnlich wie bei Samsungs faltbarem Gerät ist das Scharnier des X Fold verborgen, wenn das Hauptdisplay vollständig geöffnet ist.

Was die interne Hardware betrifft, so ist es das "Snapdragon 8 Gen 1"-SoC, das das Vivo X Fold antreibt. Dazu gesellen sich 12 GB RAM und 256/512 GB nicht erweiterbarer Speicher. Der Akku hat eine Kapazität von 4600 mAh und verfügt über eine 66-Watt-Schnellladefunktion. Laut Vivo dauert es nur 37 Minuten, um den Akku vollständig aufzuladen. Es gibt auch eine schnelle kabellose 50-W-Ladung und 10-W-Reverse-Charging.

Das Vivo X Fold verfügt über sechs Kameras mit Zeiss-Objektiv und bietet verschiedene Modi für die Aufnahme von Videos und Fotos! / © Vivo

Kameras, Verfügbarkeit und Preise des Vivo X Fold

Vivo hat bei seinem faltbaren Smartphone sicher nicht bei der Kamera gespart. Auf der Rückseite befinden sich vier Kameras mit Zeiss-Optik. Die Hauptkamera besteht aus dem im letzten Jahr vorgestellten GN5-Sensor von Samsung mit 50 MP und f/1.8-Blende. Hinzu kommen ein 8-MP-Periskop (5-facher optischer Zoom) mit OIS ähnlich dem Hauptsensor, ein 12-MP-Teleobjektiv und eine 48-MP-Ultraweitwinkelkamera. Jedes Display beherbergt eine Selfie-Kamera mit 16 Megapixeln.

Das Vivo X Fold läuft mit Android 12 und wird zuerst in China diesen Monat für einen Startpreis von 8.999 Yuan oder umgerechnet circa 1.300 Euro erhältlich sein. Es stehen schwarze, graue und blaue Varianten zur Auswahl.

Ebenfalls angekündigt: Das Vivo X Note ist ein riesiges Handy mit fünf Kameras, angetrieben von einem Snapdragon 8G1! / © Vivo

Ebenfalls neu: Vivo X Note mit riesigem 7-Zoll-Display

Zusammen mit dem X Fold hat das chinesische Unternehmen auch das Vivo X Note mit einem riesigen Display und Flaggschiff-Spezifikationen vorgestellt. Das X Note verwischt in gewisser Weise die Grenze zwischen Smartphones und Tablets, da es ein 7-Zoll-AMOLED-Panel mit einer QHD+-Auflösung und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz besitzt. Es ist etwas größer als die Flaggschiffe Galaxy S22 Ultra und iPhone 13 Pro Max, wiegt aber von allen dreien am wenigsten.

Das X Note ist außerdem nach IP68 wasserdicht und bietet im Display einen großen Ultraschall-Fingerabdrucksensor. Laut Vivo ist der Fingerabdrucksensor im Display 50.000 Mal sicherer, wenn man beim Scannen zwei Finger statt einen benutzt. Auf der Rückseite befindet sich die gleiche Vierfach-Kameraanordnung und Zeiss-Optik wie beim X Fold, aber der Hauptsensor wurde durch einen größeren Isocell-GN1-Sensor mit 50 MP ersetzt.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Tab S8 Wollt Ihr direkt ein richtiges Tablet? Dann werft einen Blick aufs Galaxy Tab S8! Zur Geräte-Datenbank

Unter der Haube steckt ein Snapdragon-8G1-Chip gepaart mit 8 oder 12 GB RAM. Der 5000-mAh-Akku kann flott befüllt werden, denn das X Note ist mit einer 80-W-Schnellladefunktion ausgestattet. Das riesige Smartphone wird damit beworben, dass es in nur 32 Minuten von 0 auf 100 % aufgeladen werden kann.

Das Vivo X Note wird zu einem Preis von 6000 Yuan (etwa 867 Euro) in den Handel kommen. Noch im April wird es in China erhältlich sein – leider gibt es noch keine Infos zur Verfügbarkeit in Europa.

Möchtet Ihr das Vivo X Fold und das X Note auch hierzulande auf dem Markt sehen? Und was haltet Ihr generell von Vivos Foldable? Schreibt es uns in die Kommentare!