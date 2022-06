Filmen wie in Hollywood: Vivo X80 Pro kommt mit Gimbal und Kino-Bokeh

Vivo geht mit dem X80 Pro an den Start

Smartphone wird ab Juli zu einem Preis von 1.299 Euro erscheinen

Kamera-Highlights sind Gimbal und digitales Video-Bokeh im Kino-Look

Vivo und Zeiss erinnern mich immer wieder an ein junges Liebespaar, das beflügelt voneinander ganz viel Energie hat und seine Liebe in die Welt schreien will. Denn die beiden Unternehmen bringen fast im Halbjahrestakt neue Smartphones heraus. Nachdem das X70 Pro nicht in Deutschland erschienen ist, hat Vivo am 15. Juni das X80 Pro vorgestellt.

Dabei hakt Vivo die meisten Anforderungen ab, die man an ein aktuelles Android-Flaggschiff haben kann. Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB RAM, 256 GB interner Speicher, ein großer 4.700 mAh-Akku mit schnellem 80-Watt-Quick-Charging und ein moderner Fingerabdrucksensor mit großer Abtastfläche. Wie gewohnt legt Vivo aber wieder besonderen Fokus auf die Kameras.

Video kills the Handykamera

Auf der Rückseite des Vivo X80 Pro findet Ihr eine Quad-Kamera, die von Samsungs riesigem und mit 50 Megapixel auflösendem Isocell GNV angeführt wird. Neben der Hauptkamera findet Ihr eine Ultraweitwinkelkamera mit 48 Megapixeln und einen 5-fach-Zoom mit 8 Megapixeln vor. Eine Besonderheit ist allerdings die 50-Millimeter-Porträtkamera, denn sie bekommt in diesem Jahr den bekannten Vivo-Handykamera-Gimbal.

Das Design des Vivo X80 Pro orientiert sich am Vorgängermodell. / © Vivo

Wie Ihr in meinem Testbericht zum Vivo X60 Pro sehen könnt, kann dieser Bewegungen äußerst zuverlässig ausgleichen. Vivo kombiniert das mit einem Cinematic-Video-Bokeh, das laut Datenblatt von Zeiss entwickelt wurde. Der Effekt zeichnet bei Videoaufnahmen automatisch den Hintergrund unscharf, wodurch Eure Videos aussehen, wie von einer Profi-Kamera gefilmt. Sehr gut implementiert hat ein solches Feature Apple, denn der Kinomodus im iPhone 13 sieht zum Teil echt täuschend echt aus.

Wie gut Vivos Video-Bokeh am Ende ist, erfahrt Ihr, sobald wir das Smartphone in die Hand bekommen. Oder Ihr spart 1.299 Euro an und kauft Euch das Vivo X80 Pro ab Juli selbst. Alle weiteren Informationen zum Vivo-Smartphone findet Ihr übrigens auf unserer Geräteseite.

Wie findet Ihr das neue Smartphone von Vivo? Teilt es uns in den Kommentaren mit!