Vivo X90: Hier kommen die schnellsten Smartphones der Welt

Wie angekündigt , hat Vivo nun gestern seine neue X90-Serie präsentiert. Mit einem Snapdragon 8 Gen 2 und einem MediaTek Dimensity 9200 ist Vivo der erste Hersteller, welcher die beiden Flaggschiff-Prozessoren offiziell in einem Android-Smartphone präsentiert. Werfen wir also einen Blick auf das Vivo X90, Vivo X90 Pro und das X90 Pro+.

Vivo präsentiert die X90-Serie ausschließlich mit Flaggschiff-Prozessoren

Die ehemalige BBK-Tochter Vivo hat gestern nun im Heimatland China das Vivo X90, Vivo X90 Pro und ein X90 Pro+ offiziell vorgestellt. In der Vergangenheit hat der Konzern das Pro-Modell auch global präsentiert. Ungewöhnlich ist, das alle drei X90-Modelle über die beiden aktuell schnellsten Prozessoren von MediaTek und Qualcomm verfügen.

Das Basis-, als auch das Pro-Modell sind mit einem MediaTek Dimensity 9200 und die Pro-Plus-Version mit dem Snapdragon 8 Gen 2 ausgestattet. Alle drei Modelle bieten ein seitlich abgerundetes 6,78 Zoll großes E6-AMOLED-Display von Samsung, mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz. Während das Vivo X90 und X90 Pro eine Auflösung von 2.800 x 1.260 Pixel besitzen, trumpft das Plus-Modell mit 3.200 x 1.440 Pixel auf. Ungewöhnlich auch die maximale Helligkeit von 1.800 Nits, entgegen den anderen beiden X90, welche immerhin noch eine Spitzenhelligkeit von 1.300 Nits bieten.

Die Pro-Modelle bekommen den 1-Zoll-Sony-Bildsensor

Vivo präsentiert in 2 Modellen den 1-Zoll-IMX989-Image-Sensor. / © Vivo

Der zuvor bereits angekündigte 1-Zoll-Bildsensor auf Basis eines Sony IMX 989 findet jedoch nur in den beiden Pro-Modellen seinen Einsatz. Neben dieser 50-MP-Hauptkamera, verbaut Vivo im Pro+ eine 48-MP-Ultraweitwinkel, eine 50-MP-Portrait- und eine 64-MP-Periskop-Kamera (3,5x optischer Zoom). Auch das Pro-Modell mit einem 50 MP auflösenden 1-Zoll-Image-Sensor. Doch hier ist es nur eine Triple-Kamera mit einer zusätzlichen 12-MP-Ultraweitwinkel- und einer weiteren 50-MP-Telefoto-Kamera (2x optischer Zoom).

Die Triple-Kamera des Vivo X90 ist mit einer 50-MP-Haupt- und zwei 12-MP-Kameras ausgestattet. Hier, wie gesagt leider kein IMX989-1-Zoll-Sensor, sondern lediglich ein Sony IMX866. Alle drei Modelle sind mit einer unterschiedlichen Akkukapazität gesegnet. Unverständlich, das Smartphone mit dem höchsten Verbrauch, aufgrund der höchsten Display-Auflösung, bietet mit 4.700 mAh die geringste Kapazität. Der Akku des Vivo X90 Pro fasst 4.870 mAh und das X90 bietet 4.810 mAh.

Vivo präsentiert die X90-Serie, bestehend aus drei Modellen. / © Vivo

Preislich startet Vivo im X90 mit 8/128 GB mit umgerechneten 500 Euro. Das Vivo X90 Pro kostet mit 8/256 GB 680 Euro und das Pro Plus mit 12/256 GB 890 Euro. Leider wird es bei einer globalen Veröffentlichung nicht bei diesen Preisen bleiben. Für das Vivo X80 Pro mit 12/256 GB wollte der Hersteller in Deutschland zum Verkaufsstart 1.299 Euro haben. Dem entsprechend entwickelte sich das Flaggschiff mit Zeiss T*-Linsen hierzulande auch als Ladenhüter. Also abwarten ob man aus seinen Fehlern gelernt hat und mit welcher Ausstattung man das Vivo-Flaggschiff in deutsche Verkaufsregale hieven wird.