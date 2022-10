Vivo X90 Pro mit spektakulärer Zeiss-Kamera und Anleihen zum Apple iPhone 14 Pro

Hierzulande konnte Vivo als Smartphone-Hersteller noch nicht so recht überzeugen. Könnte an dem recht überschaubaren Portfolio liegen, welches man uns hierzulande (entgegen manch anderer Hersteller) offeriert. Dabei ist das Vivo X80 Pro ein echtes Kamera-Flaggschiff, welches man wohl mit dem Vivo X90 Pro noch einmal überbieten will. Dazu konkurriert der Konzern nun mit dem Apple iPhone 14 Pro und der Dolby-Vision-Unterstützung, sowie ein paar weiteren Highlights.

Das Vivo X90 Pro kommt vermutlich mit Dual-Telezoom-Kamera

Bereits das Vivo X80 Pro ist in enger Zusammenarbeit mit den deutschen Optik-Spezialisten der Carl Zeiss AG entstanden. Wir konnten uns davon zum globalen Release im Berliner Zeiss-Großplanetarium hinlänglich überzeugen. Dennoch bleibt der Erfolg aus, was vermutlich primär an dem Bekanntheitsgrad hierzulande und dem recht forschen Preisvorstellungen liegen könnte. Im Heimatland China sieht das Ganze aber komplett anders aus. Dort gilt man als führender Smartphone-Innovator mit starken Fokus auf die Fotografie. Das scheint man auch für die im Dezember erwartete Vivo-X90-Serie erneut unterstreichen zu wollen.

Vivo präsentiert die ersten Features der Vivo-X90-Serie. / © NextPit

Die Serie wird aus einem X90 Basismodell, einem Vivo X90 Pro und einem X90 Pro+ bestehen. Vermutlich wird auch Anfang 2023 für uns dann das mittlere Plus-Modell präsentiert und hoffentlich etwas preiswerter als sein Vorgänger verkauft werden. Der Hersteller selbst hat bereits auf dem chinesischen sozialen Netzwerk Sina Weibo ein paar nähere Informationen und auch Beispielfotos veröffentlicht. Genaue Details zu den technischen Daten nannte Vivo natürlich nicht. Doch man will den 1/1,3 Zoll großen ISOCELL-GNV-Bildsensor aus dem Vivo X80 Pro, um 77 Prozent in seiner Lichtempfindlichkeit erhöhen.

Das passt zu den allgemeinen Gerüchten des 1 Zoll großen Imagesensors. Nicht näher genannte Quellen von "GSMArena" haben nun bekannt gegeben, dass es sich im Grunde nur um den Sony IMX989 (50 MP) handeln kann, welchen wir bereits im Xiaomi 12S Ultra kennenlernen durften. Dieser soll von dem neuen und sehr effektiven V2-ISP-Chip unterstützt werden. Das Highlight dürften aber die beiden 64-Megapixel- und 50-Megapixel-Telezoom-Kameras sein. Einmal ein OmniVision OV64B und ein Sony IMX758 Imagesensor. Letzterer soll neben den 2-fachen verlustfreien Zoom auch für Portrait-Aufnahmen fungieren. Last but not least gibt es für das Kamera-Quad-Setup noch eine 48 Megapixel auflösende Ultra-Weitwinkelkamera.

Eine weitere Information besagt, dass man wie das Apple iPhone 14 Pro einen durchgängigen Dolby-Vision-Support bieten möchte. Also sowohl für die Aufnahme, das Bearbeiten und der Video-Wiedergabe. Ein verbauter Snapdragon 8 Gen 2 sollte sowie so klar sein. Etwas anderes kommt gar nicht erst in Frage.

Was haltet Ihr von einem solchen "Mega"-Kamera-Flaggschiff? Was dürfte das nach Eurem Dafürhalten maximal kosten?