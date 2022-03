Vivos erstes Foldable: Vivo X Fold wird wohl bald vorgestellt

Auf der chinesischen Kurznachrichten-Plattform Weibo kursiert ein Leak, der erste Informationen zum neuen Vivo X Fold enthält. Der Leaker Digital Chat Station gibt dabei Auskunft über das mögliche Aussehen und über das Kamera-Setup des kommenden Foldables. Der chinesische Markt bringt nach und nach immer weitere Foldables zum Vorschein. Nach dem Oppo Find N und Honor Magic V reiht sich nun auch Vivo in diese Reihe mit ein.

Das Design erinnert dabei stark an bekannte Foldables, die es auch in Europa und in den USA gibt. Der Hersteller setzt dabei auf das Notizbuch-Design, das Ihr beispielsweise vom Galaxy Z Fold 3 kennt. Ihr könnt das Smartphone also aufklappen und im Inneren einen 8 Zoll großes OLED-QHD-Panel nutzen. Dabei verfügt der Bildschirm über eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Auf der Außenseite findet sich dem Leak zufolge ein Curved OLED-Display, das mit 1.920 x 1.080 Pixeln auflöst. Das Panel misst 6,7 Zoll und verfügt ebenfalls über eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Dadurch ist zumindest der äußere Display auf dem Niveau einiger Top-Modelle.

So könnte das Vivo X Fold aussehen! / © Digital Chat Station/91mobiles

Quad-Kamera und Snapdragon-SoC?

Das faltbare Smartphone soll über ein Quad-Kamera-System verfügen. Dieses soll mit einer Hauptkamera arbeiten, die mit 50 Megapixeln auflöst. Der Ultraweitwinkelsensor soll über 48 Megapixel verfügen und bisherigen Gerüchten zufolge sollen zwei Telelinsen verbaut sein. Für ein Foldable also ein besonders starkes Kamera-Setup, auch wenn die Brennweiten der Telekameras noch nicht bekannt sind.

Vielleicht bald mit dem Vivo X Fold? Die besten Smartphones 2022!

Genauso wenig Informationen über mögliche Brennweiten, gibt es bisher auch über den Prozessor des Vivo X Fold. Lediglich einige Gerüchte belegen, dass der Hersteller auf einen Snapdragon 8 Gen 1 zurückgreift. Da dieses SoC die meisten Flaggschiff-Modelle im Jahr 2022 antreibt, könnte sich dieses Gerücht durchaus als Tatsache herausstellen. Über die genaue Leistung und verschiedene RAM-Daten gibt es bisher noch keinerlei Informationen.

Der 4.600 mAh große Akku soll via Kabel mit 80 Watt und kabellos mit bis zu 50 Watt aufladbar sein. Über die Konnektivität gibt es bisher keine Bestätigung von Vivo, allerdings liest sich das bisherige Datenblatt so, dass wir davon ausgehen können, auch Standards wie 5G und WiFi 6 vorzufinden.

Vivo will das Vivo X Fold den Gerüchten nach bereits im März 2022 im eigenen Land vorstellen und veröffentlichen. Ob es allerdings zu einem internationalen Release kommen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Findet Ihr das Vivo X Fold spannend und wünscht Euch einen Release in Europa? Teilt es mir in den Kommentaren mit!