Wir feiern eine Weltpremiere! Habt Ihr schon vom neuesten Flitzer von Volkswagen gehört? Der nagelneue ID. Every1, ein brandneuer kleiner Stadtflitzer, steht in den Startlöchern, um die Straßen zu erobern. Okay, okay, noch ist er nur ein Konzeptauto, aber ab 2027 könnt Ihr ihn Euch als schickes E-Auto für Eure City-Trips zulegen. Wohlgemerkt: für die Stadt! Nicht für lange Strecken auf der Autobahn. Aber dazu später mehr.