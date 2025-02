Volvo EX30 Cross Country: Das E-Auto für dein Offroad-Abenteuer

Das jetzt neu vorgestellte E-Auto ist quasi ein Alleskönner, der nicht nur in der Stadt, sondern auch im Gelände eine gute Figur macht. Wir haben den Volvo EX30 ja schon vor einem Jahr bei unserem Schwesterportal inside digital auf Herz und Nieren getestet und waren echt begeistert. Klar, ein paar Abstriche muss man schon machen, weil bei dem Wagen an vielen Enden für einen erschwinglichen Preis gespart werden musste, aber dafür bietet er vorn echt viel Platz und eine ordentliche Ladeleistung gibt es auch.

Und jetzt kommt der Clou: Ab dem späten Frühjahr 2025 könnt ihr euch den EX30 in einer brandneuen Version zulegen. Der Volvo EX30 Cross Country ist sozusagen der Abenteurer unter den E-Autos. Er sieht nicht nur robuster aus, sondern hat auch einen Allradantrieb, der Euch in fast jedem Gelände weiterbringt. Und das Beste: Das Fahrwerk wurde um 19 Zentimeter höher gelegt und es gibt einen Unterfahrschutz. Auf Wunsch könnt Ihr euch sogar einen Dachkorb montieren lassen, damit auch sperriges Outdoor-Equipment mit auf die Reise gehen kann.

Leistung satt – mit Allradantrieb

Der Volvo EX30 Cross Country richtet sich vorwiegend an Leute, die gerne mal abseits der Straße unterwegs sind oder regelmäßig in der Natur ihre Freizeit verbringen. Aber auch der Komfort soll dabei nicht zu kurz kommen. Deshalb basiert das Offroad-Auto auf der Topausstattung Ultra des Basismodells und hat mit 315 kW (428 PS) ordentlich Power unter der Haube. Ein Panorama-Glasdach und eine 360-Grad-Parkkamera sind auch mit dabei. Ideal, um sich in unübersichtlichen Gefilden vom Fahrersitz aus einen Rundumüberblick verschaffen zu können.

Auch im Schnee ist das höher gelegte Fahrwerk am Volvo EX30 Cross Country von Vorteil. / © Volvo

Und wenn Ihr mal auf der Landstraße oder Autobahn etwas schneller unterwegs sein wollt, dann schafft der Wagen den Sprint von 0 auf 100 km/h in 3,7 Sekunden. Keine Ahnung, wer das bei einem Kompakt-SUV wirklich benötigt, aber möglich ist es. Allerdings müsst Ihr im Vergleich zum normalen Volvo EX30 mit einem höheren Verbrauch rechnen. Laut Hersteller liegt er bei im Schnitt 18,7 kWh/100 km auf Basis der in Europa gängigen WLTP-Norm. Das bedeutet, dass die Reichweite mit der von Volvo verbauten 64 kWh (Netto-Wert) großen Batterie bei nur 427 Kilometern liegt. Zum Vergleich: Die Ultra-Ausführung des klassischen EX30 schafft laut Hersteller bis zu 475 Kilometer.

Ein Schnäppchen ist der Volvo EX30 Cross Country nicht

Wer sich für den Volvo EX30 Cross Country mit matt-grauen Stoßfängern an Front und Heck entscheidet, muss mindestens 57.290 Euro auf den Tisch legen. Das sind immerhin 2.000 Euro mehr als beim Basismodell. Dafür bekommt Ihr aber neben den bereits genannten Ausstattungsmerkmalen noch 19-Zoll-Felgen im Spezial-Design und ebenfalls in einem matten Grau gehaltene Verbreiterungen der Radhäuser. Und für alle unter Euch, die gerne Ausflüge im Winter machen, darf natürlich auch eine Sitz- und Lenkradheizung nicht fehlen. Bei Bedarf könnt Ihr sogar einen 1.600 Kilogramm schweren Anhänger ziehen. Das schränkt dann aber natürlich die Bewegungsfreiheit im Gelände ein.

Käufer haben die Wahl zwischen vier matten Farben: Blau, Weiß, Schwarz und Grau. Und wenn Euch die genannten Outdoor-Fähigkeiten noch nicht ausreichen, gibt es bei Volvo auch noch das passende Zubehör. Für 2.990 Euro Aufpreis ist nämlich das sogenannte "Cross Country Experience Paket" zu haben. Dann ist der Wagen mit 18-Zoll-Leichtmetallrädern inklusive Schmutzfängern im Gelände unterwegs und Ihr könnt all eure Outdoor-Ausrüstung in einem praktischen Dachkorb transportieren.