Bei MediaMarkt bekommt Ihr derzeit eine echte Kampfansage an Apple geboten. Denn in der Tarifwelt wartet das Samsung Galaxy S24 in der 128-GB-Variante so günstig wie noch nie auf Euch. Allerdings solltet Ihr Euch beeilen, denn die meisten Farbvarianten sind bereits vergriffen und das Angebot gilt nur noch wenige Tage.