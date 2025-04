Neues Foldable von Motorola: Flaggschiff mit Riesen-Akku?

Motorola hat über seine verschiedenen regionalen Online-Kanäle eine Ankündigungsveranstaltung am 24. April bestätigt. Interessanterweise haben aufmerksame Beobachter Hinweise entdeckt, die darauf hindeuten, dass die weltweiten Fans nicht nur den Nachfolger des Razr 2024, der außerhalb der USA Razr 50 genannt wird, sondern auch ein neues Flaggschiff erhalten könnten.

Motorola USA hat einen Videoclip gepostet, der die Silhouetten von drei faltbaren Geräten zeigt. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass es sich dabei um das Razr 2025 und das Razr+ 2025 handelt und nicht um ein drittes, faltbares Modell. Dafür spricht auch das Ende des Clips, in dem das Wort "AI" aus den Umrissen der beiden faltbaren Geräte gebildet wird.

Something extraordinary is coming…something that understands, adapts, and evolves with you guys. More than just a device.



An experience that learns, senses, and moves at your pace.



Get ready to discover the future.#hellomoto #gatewaytoiconic pic.twitter.com/7qrGCITLrw