watchOS 8 ab 20.09.: Diese Features werden Fahrradfahrer lieben (oder hassen)

Mit watchOS 8 hat Apple auch eine Reihe von Optionen speziell für Radfahrer eingeführt. Es gibt unter anderem eine Option für das Fahren von E-Bikes, um so den Kalorienverbrauch genauer ermitteln zu können.

Mit watchOS 8 erkennen die (meisten) Apple Watches, ob man gerade mit dem Rad fährt. Dabei nutzt die Apple Watch verbesserte Algorithmen und nutzt Daten von GPS-, Herzfrequenz-, Gyro- und Beschleunigungssensoren um zu erkennen, ob der Apple-Watch-Träger oder die -Trägerin gerade mit dem Fahrrad fährt. Ist dies der Fall, bietet die Uhr an, das Training zu starten. Diese Option gibt es bereits für andere Trainingsarten, wie Gehen oder Laufen.

Was neu ist: Wenn man beispielsweise an Ampeln stehenbleibt oder gerade eine Pause macht, pausiert auch die Uhr die Trainingsaufzeichung automatisch. So erhält man insgesamt genauere Messwerte.

Für alle E-Bike-Fahrerinnen und -Fahrer unter uns hat watchOS 8 ebenfalls eine Verbesserung. Apple hat hier seine Algorithmen verbessert und kann aus den GPS- und Herzfrequenzdaten feststellen, wann man gerade mit reiner Muskelkraft tritt oder Unterstützung durch den Elektromotor bekommt. Ob das wirklich für alle eine gute Neuigkeit ist? Einige dürften wahrscheinlich ganz enttäuscht sein, wenn sie nach einer ausgiebigen Elektro-Radtour nicht mehr an die Kalorienverbrauchswerte der Vergangenheit herankommen – daher die Headline.

Auch in Sachen Sturzerkennung hat sich etwas getan. Damit kann die Apple Watch beispielsweise das Fahren auf unebenem Untergrund von veritablen Stürzen unterscheiden und setzt nicht ungewollt einen Notruf ab.

watchOS 8 ab dem 20. September verfügbar

Alle Apple Watches ab der Series 3 erhalten ab dem 20. September das Update auf watchOS 8. Um die Software laden und installieren zu können, braucht Ihr außerdem ein iPhone 6s oder neuer mit iOS 15 als Betriebssystem.