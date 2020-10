WhatsApp Web bekommt langersehnte Neuerung

In unserem Alltag sind Videokonferenzen vor allem im diesen Jahr vermehrt vertreten. Auch mit Freunden rund um den Globus wird gerne Konferiert, vor allem per WhatsApp. Das Halten des Smartphones während dieser WhatsApp-Videoanrufe wird künftig ein Ende haben. Die Facebook-Tochter bringt seine Sprach- und Videoanrufe nämlich mittels umfangreichem Update in die WhatsApp-Web-Anwendung für Computer und Laptops.

Auch unter Mac soll WhatsApp Web künftig Sprach- und Videoanrufe zulassen. / © Screenshot: NextPit

WhatsApp Web: Freibewegliches Fenster zeigt künftig Gesprächspartner

Das neue Feature befindet sich laut WABetaInfo bereits in der Beta und soll mit der Version 2.2043.7 schon bald ausgerollt werden. Der Sprachanruf oder Videoanruf über WhatsApp-Web wird dann in einem Popup-Fenster angezeigt, das über die Dauer des Anrufs auf dem Bildschirm bleibt und verschoben werden kann. Anrufe können in diesem neuen Fenster zuvor angenommen oder abgelehnt werden.

WhatsApp macht mit dem neuen Feature für die Webversion anderen Anbietern wie Zoom oder Google Meet Konkurrenz. Es ist allerdings noch unklar, wie viele Teilnehmer maximal im Konferenzraum zugeschaltet werden können. Auch über etwaige Features, wie anpassbare Hintergrundbilder liegen noch keine Infos vor.

