WhatsApp-Chef über Pegasus: "Das betrifft uns alle" – stimmt Ihr ihm zu?

Enthüllungen über die Überwachungssoftware Pegasus haben gezeigt, dass etliche Staaten die Handys von Journalisten, Menschenrechtlern und Politikern mit der Software überwachten. WhatsApp-Chef Will Cathcart sieht darin ein Problem, das uns alle betrifft. Stimmt Ihr ihm zu oder seht Ihr Euren eigenen Datenschutz dadurch nicht gefährdet?

Wie die FAZ schreibt, bezeichnet Cathcart die Enthüllungen rund um Pegasus als Weckruf. So seien "Mobiltelefone [ ... ] entweder für jeden sicher oder [ ... ] nicht für jeden sicher." Spannend ist dabei, dass WhatsApp dem Unternehmen NSO schon im Jahr 2019 vorgeworfen habe, Regierungsbeamte auszuspionieren. Die neusten Enthüllungen sind erst im Juli 2021 veröffentlicht worden.

Verwendet wurde Pegasus vor allem zur Überwachung von Journalisten, Menschenrechtlern und Politikern. Vor dem Eindruck, dass dies lediglich ein Sicherheitsproblem auf staatlicher Ebene ist, warnte WhatsApp-Chef Will Cathcart nun in einem Interview mit dem Guardian.

Die Überwachungssoftware Pegasus wurde von mehreren Staaten dazu eingesetzt, Handys in eine Art Spionagegerät zu verwandeln. Ist ein Handy mit Pegasus kompromittiert worden, erlangt der Hersteller NSO Group Zugriff auf die Kamera, den genauen Standort dank GPS und erhält sogar einen Live-Feed des Mikrofons. Möglich ist das sowohl unter Android als auch unter iOS.

Während sich die NSO Group inzwischen gerichtlich gegen die Vorwürfe wehrt, möchte ich eine kurze Umfrage zu dem Thema starten. Denn der Chef des beliebten Messengers warnt in gewisser Maßen davor, Ereignisse wie die Enthüllungen rund um Pegasus nur auf Journalisten und Politiker zu beziehen und sich selbst in Sicherheit zu wiegen.

Cathcart äußerte diesbezüglich, dass wenn ein derartiger Eingriff in den Datenschutz "Journalisten auf der ganzen Welt betrifft, wenn das Verteidiger von Menschenrechten auf der ganzen Welt betrifft, dann betrifft das uns alle."

Umfrage: Betrifft uns das wirklich alle?

Wie steht Ihr dazu? Findet Ihr es in gewisser Weise "normal" oder gar notwendig, dass Staaten Trojaner dazu einsetzen, sich gegenseitig oder bestimmte Personen auszuspionieren? Schließlich könnte man in den Enthüllungen rund um Pegasus auch schlichtweg ein neues Werkzeug sehen, welches das "Verwanzen" und Überwachen von Personen bequem durch das Smartphone ersetzt.

Oder stimmt Ihr Cathcart in seiner Auslegung der Vorfälle als Weckruf zu? Sind die Enthüllungen rund um Pegasus also ein Zeichen dafür, dass sich etwas bei der Sicherheit unserer Mobiltelefone grundlegend ändern muss? Stimmt hierfür gerne in der nachfolgenden Umfrage ab:

Beunruhigen Euch die Enthüllungen rund um Pegasus? Ja, das betrifft uns schließlich alle!

Nein, sowas gab es doch schon immer.

Hierzu habe ich (noch) keine Meinung. (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Der Kommentarbereich ist natürlich ab sofort für rege Diskussionen rund um das Thema geöffnet. Interessiert Euch das Thema Pegasus oder ist es bloß ein weiterer Datenschutz-Skandal? Wie findet Ihr es, das gerade der Chef von WhatsApp darin einen Weckruf sieht? Lasst uns darüber diskutieren!