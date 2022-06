WhatsApp: Endlich lässt sich nerviger Onkel in Gruppe stummschalten

Die Pandemie hat im Geschäftsbereich Anwendungen wie Zoom und Microsoft Teams zu enormer Popularität verholfen, im Privaten ist und bleibt aber WhatsApp ein wichtiger Kanal, um mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu bleiben. Das betrifft nicht nur Text-Chats und Nachrichten, sondern eben auch (Gruppen-)Anrufe.

Nun bekommen Nutzer der Gruppenanruf-Funktion gleich mehrere Neuerungen. Die vielleicht wichtigste ist die Möglichkeit, einzelne Teilnehmer stummschalten zu können. Das kann der nervige Onkel sein, der im Familien-Call ständig unpassende Kommentare macht, aber auch jemand, der gerade alle anderen stört, weil er nicht merkt, dass es bei ihm laute Hintergrundgeräusche gibt. Sinnvoll ist das vor allem auch dann, wenn zwei oder mehrere Teilnehmer in einem einzelnen Raum sitzen – um ein störendes Echo auszuschalten.

Konferenz-Anwendungen wie Zoom und Microsoft Teams erlauben es zwar, alle oder auch bestimmte Teilnehmer stummzuschalten, allerdings ist das zumeist dem Veranstalter bzw. Admin vorbehalten. Einzelne Nutzer können das nicht durchführen, WhatsApp erlaubt das nun aber sehr wohl.

Some new features for group calls on @WhatsApp: You can now mute or message specific people on a call (great if someone forgets to mute themselves!), and we've added a helpful indicator so you can more easily see when more people join large calls. pic.twitter.com/fxAUCAzrsy