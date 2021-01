WhatsApp: Keine Datenweitergabe an Facebook in der EU-Region

In den jüngsten Benachrichtigungen innerhalb der App informierte WhatsApp seine Nutzer über die neuen Nutzungsbedingungen. Gegenüber diversen Medien stellten WhatsApp-Sprecher nun jedoch klar, dass es "keine Änderungen an den Praktiken der Daten­weitergabe von WhatsApp in der europäischen Region (einschließlich Großbritannien) [geben wird], die sich aus den aktualisierten Nutzungsbedingungen und Datenschutz­richtlinien ergeben".

Gegenüber Golem äußerte eine Sprecherin des Unternehmens zudem: "Um jeden Zweifel auszuschließen: Es bleibt dabei, dass WhatsApp in der europäischen Region keine WhatsApp-Nutzerdaten mit Facebook zur Verbesserung von Facebook-Produkten oder Werbung teilt." Auf die Nachfrage, warum genau dies derzeit explizit in der deutschen Variante der Datenschutzerklärung erlaubt wird, gibt es bislang noch keine Antwort.

Separate Aktualisierung für EU-Nutzer

Die Ankündigung von WhatsApp sorgt damit für Nutzer in der europäischen Region für viel Verwirrung. Gegenüber WinFuture sagte man außerdem, dass es in der EU ein separates Update der Nutzungsbedingungen gebe, "laut welchem die Daten von WhatsApp-Nutzern weiterhin nicht mit Facebook geteilt werden".

Es bleibt zu hoffen, dass das Unternehmen bis zum 8. Februar 2021, ab dann sollen die neuen Nutzungsbedingungen gelten, konkretere Details innerhalb der App – und nicht nur in Form von kurzen Hinweisen an die Medien – für seine Nutzer bereitstellen wird.

Änderungen sorgten für Ansturm bei der Konkurrenz

Die Ankündigung von WhatsApp und Facebook sorgte in den vergangenen Stunden trotz der Ausnahmen für Nutzer in Europa für einen Ansturm auf konkurrierenden Messenger, die als Alternativen zu WhatsApp gesehen werden können.

So berichteten die Entwickler von Signal beispielsweise via Twitter, dass die Übertragung von Verifizierungscodes nur mit Verspätungen ausgeliefert werden können. Mittlerweile will man diese Probleme aber bereits wieder gelöst haben.

Everyone should be able to register without delay again. Thanks to all of the carriers who flipped the right switches so that people can keep switching. — Signal (@signalapp) January 7, 2021

Einer der Gründe für diesen Ansturm dürfte nicht zuletzt ein Tweet des Tesla-CEOs Elon Musk an seine fast 42 Millionen Follower gewesen sein. In einer Nachricht am 7. Januar schrieb er lediglich: "Benutzt Signal." WhatsApp oder Facebook erwähnte er dabei nicht namentlich. Musk hatte sich in der Vergangenheit aber schon häufiger kritisch über das Unternehmen geäußert.