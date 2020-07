WhatsApp: Update erlaubt Nutzung eines Accounts auf mehreren Geräten

Einer größten Kritikpunkte am beliebten Messenger von Facebook ist die fehlende Möglichkeit, WhatsApp gleichzeitig auf mehreren Geräten nutzen zu können. Einem aktuellen Bericht von WABetaInfo zufolge arbeiten die Entwickler aber derzeit an einer Lösung, die genau dies ermöglichen soll.

In der aktuellen Beta-Version der Android-App testen die WhatsApp-Entwickler offenbar die bislang noch versteckte Möglichkeit, mehrere Geräte gleichzeitig mit einem Account zu verlinken. Schon heute kann man zwar beispielsweise eine Browser-Instanz mit dem eigenen WhatsApp-Account verlinken. Die gleichzeitige Nutzung eines Accounts auf mehreren Smartphones ist aber beispielsweise aktuell nicht möglich.

Auf Twitter schreibt WABetaInfo, dass die Freischaltung über die Telefonnummer und einen SMS-Code gelingen soll. Nutzer bekommen dann also einen Verifizierungscode zugeschickt, den sie zur Anmeldung eines weiteren Geräts verwenden können. Es ist derzeit unklar, wie die Entwickler die Mehrfachnutzung hinter den Kulissen lösen wollen beziehungsweise gelöst haben.

Die von WABetaInfo veröffentlichten Screenshots zeigen, wie dieses Feature in der App aussehen könnte. Dort wird auch dargestellt, wann ein Gerät zuletzt aktiv war.

So könnte WhatsApp mehrere verbundene Geräte darstellen. / © WABetaInfo

WhatsApp-Beta: Mehrfachnutzung eines Accounts bislang noch versteckt

Laut der Seite ist die von vielen Nutzern lang ersehnte Funktion in der Beta derzeit noch versteckt. Sie kann also selbst von Anwendern dieser Vorschauversion bislang nicht genutzt werden. Es kann daher also auch nur spekuliert werden, wann – oder ob überhaupt – dieses Feature alle WhatsApp-Nutzer erreicht. Die Screenshots zeigen aber, dass die Entwickler zumindest an einer derartigen Option interessiert sind und daran arbeiten.

In den vergangenen Wochen und Monaten haben die Entwickler bereits diverse Neuheiten vorgestellt. So können beispielsweise neue Kontakte über einen QR-Code hinzugefügt werden. Außerdem existiert ein augenschonender Dark Mode der App. Für iPad-Nutzer gibt es allerdings bislang keine positiven Nachrichten. Hinweise auf eine angepasste Version für Apples Tablet bleiben weiterhin Fehlanzeige.