Nach Shitstorm: Mit dieser Info will WhatsApp weiteren Schaden abwenden

Mit der Ankündigung neuer Geschäftsbedingungen, die ab dem 8. Februar gelten sollen, sorgte WhatsApp vor einigen Tagen für Aufruhr unter den Nutzern. In einem aktuellen Artikel versichert das Unternehmen beispielsweise weiterhin, dass WhatsApp keine privaten Nachrichten oder Anrufe mitlesen oder abhören kann. Die altbekannte End-to-End-Verschlüsselung greift wie gewohnt, um die Mitteilungen zu schützen.

Man will also klarstellen, dass die neuen Nutzungsbedingungen keinerlei Einfluss auf die Privatsphäre der Anwender haben sollen, wenn man sich mit Freunden oder Familie unterhält. Bei Unterhaltungen mit Unternehmen kann dies jedoch anders aussehen, so WhatsApp.

WhatsApp sieht Aufklärungsbedarf: Antworten auf die wichtigsten Fragen

In dem Versuch des Unternehmens, die wichtigsten Fragen der Nutzer zu beantworten, schreibt WhatsApp weiter, dass private Gruppen ebenfalls weiterhin geschützt sind. Die notwendigen Daten werden laut WhatsApp ausschließlich für die Übertragung der Nachrichten und zum Schutz gegen Spam oder Missbrauch genutzt. Auf Wunsch können Nutzer ihre Nachrichten mit einem Ablaufdatum versehen, damit diese automatisch gelöscht werden.

Diese Übersicht des Unternehmens soll einen schnellen Blick darauf geben, was WhatsApp macht und was nicht / © WhatsApp

Des Weiteren sammelt keine Informationen darüber, wen man anruft oder anschreibt. Das Unternehmen hebt hier hervor, dass man hier beispielsweise gegenüber klassischen Mobilfunkbetreibern, welche derartige Daten speichern, die Nase vorn hat. Weder WhatsApp noch Facebook sind laut dem Artikel in der Lage, den möglicherweise mit Freunden geteilten Standort einzusehen. Erlaubt man der App Zugriff auf das Adressbuch, werden die dabei gesammelten Daten nicht mit Facebook geteilt.

Wer genau wissen will, welche Daten WhatsApp gesammelt hat, kann zu guter Letzt auch einen Download dieser Informationen anfordern.

WhatsApp Business: Nachrichten können für Werbung genutzt werden

Während die Kommunikation bei privaten Unterhaltungen zwischen den Geräten der Nutzer stattfindet, kann dies beim Business-Chat anders aussehen. Auf Seite des Unternehmens kann hier beispielsweise eine Cloud-Anwendung von Facebook zum Einsatz kommen, um die Nachrichten lesbar zu machen. Ist dies der Fall, werden die Unterhaltungen entsprechend gekennzeichnet.

Bei einer derartigen Kommunikation können die Inhalte für Marketingzwecke genutzt werden. Dies kann bedeuten, dass auf Facebook oder Instagram entsprechende Werbung angezeigt wird. Außerdem können Facebooks eigene Shops durch diese Informationen an den jeweiligen Nutzer angepasst werden. Derartige Features sind laut dem Unternehmen jedoch optional.

Keine Datenweitergabe zwischen WhatsApp und Facebook in der EU

Inwiefern die beschriebenen Business-Regeln auch für Nutzer in der EU gelten, geht aus dem Artikel leider nicht klar hervor. Der Aufschrei der Nutzer sorgte bereits in der vergangenen Woche dafür, dass sich Sprecher des Unternehmens bei diversen Medien meldeten, um klarzustellen, dass es keine Änderungen an den Praktiken der Daten­weitergabe von WhatsApp in der europäischen Region (einschließlich Großbritannien) geben wird.