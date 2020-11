WhatsApp: Umbauarbeiten an Archiv-Funktion gestartet

Facebooks WhatsApp-Entwickler schrauben weiter an der Beta-Version des Messengers. In einer aktuellen Version testet man Neuerungen am altbekannten Archiv.

In der regulären WhatsApp-Version kann man die Archiv-Funktion nutzen, um alte Unterhaltungen aufzubewahren, die man nicht mehr im regulären Chat-Fenster sehen will. Dieses Feature wird von Facebook laut WABetaInfo nicht länger als Archiv bezeichnet, sondern ist nun als „Read Later“ („später lesen“) bekannt.

Die neue Abstellkammer für alte Chats wurde aber nicht nur umbenannt, sondern beinhaltet auch einige neue Features. So integrieren die Entwickler hier auch einen „Urlaubsmodus“, den man bereits in einer früheren Beta vorgestellt hatte. Ist dieser aktiviert, werden bereits archivierte Chats nicht länger aus dem Archiv bzw. nun Read Later automatisch in den regulären Chat hervorgeholt.

WhatsApp: Neue Abstellkammer für alte Unterhaltungen

Chats müssen nun also nicht mehr explizit stummgeschaltet und ins Archiv geschoben werden, damit sie nicht länger in den regulären Unterhaltungen auftauchen. Die Screenshots von WABetaInfo zeigen, wie Facebook auf die Neuerungen in WhatsApp hinweisen.

Die Archiv-Funktion in WhatsApp wird umbenannt und erhält neue Features / © WABetaInfo

Auf Wunsch lässt sich der Urlaubsmodus aber auch deaktivieren. Dazu gibt es ein Menü, welches die Einstellungen des Archivs beziehungsweise Read Later aufruft. Hier kann man bei Bedarf nicht nur alle Chats archivieren, leeren oder löschen, sondern eben auch das automatische Verschieben bei neuen Mitteilungen ein- oder ausschalten. Damit ist es weiterhin möglich, auch archivierte Chats beim Eingang neuer Nachrichten wieder im „Posteingang“ erscheinen zu lassen.

Die neue Funktion wird derzeit von Facebook in einer Beta-Version von WhatsApp getestet und weiterentwickelt. Sie wird laut WABetaInfo in einer künftigen Version auch für reguläre Anwender des Messengers verfügbar sein.

Neben dem neuen Read-Later-Bereich bieten die Entwickler in einer aktuellen Android-Beta auch die Möglichkeit an, die Hintergrundbilder für jede Unterhaltung einzeln anzupassen. Des Weiteren kann auch die Sichtbarkeit des Hintergrunds angepasst werden. Passend dazu liefert man unter anderem auch 32 neue helle und 29 neue dunkle Hintergrundbilder mit. Es können aber auch eigene Bilder gewählt werden. Auch diese Funktionen sollen bald für alle Nutzer verfügbar sein.

Weitere News auf NextPit