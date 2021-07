WhatsApp und das AGB-Chaos: Jetzt reicht's Europa!

Wird der Ärger um WhatsApp eigentlich jemals abflauen? Wieder gibt es eine Beschwerde und wieder geht es dabei um die geänderten Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen des beliebten Messengers. Europäische Datenschützer haben nun gleich mehrere Kritikpunkte angesprochen und das in Brüssel – bei der EU-Kommission.

Unangemessener Druck von WhatsApp

Sehr penetrant weist WhatsApp auf seine neuen AGB hin und übt damit wieder und wieder Druck auf viele seiner Nutzer:innen aus. Zum Stichtag am 15. Mai sollten die auch in Deutschland in Kraft treten. Die Facebook-Tochter drohte zwischendurch sogar das Einschränken verschiedener Funktionen an, sollte man den neuen Nutzungsbedingungen nicht zustimmen.

Die Aufforderungen zum Annehmen dieser Bedingungen werden so häufig und auch in so undurchsichtiger Art und Weise auf die WhatsApp-Nutzer:innen abgefeuert, dass es europäischen Verbraucherschützern nun reichte: Die europäische Verbraucherschutzorganisation BEUC und acht untergeordnete Verbraucherschutzverbände haben sich offiziell in Brüssel bei der EU-Kommission über WhatsApp und das Geschäftsgebaren des Messengers beschwert.

"Der Inhalt dieser Benachrichtigungen, ihre Art, ihr Zeitpunkt und ihre Wiederholung üben einen unangemessenen Druck auf die Nutzer aus und beeinträchtigen ihre Wahlfreiheit", hieß es am Montag in einer Mitteilung von BEUC.

Die BEUC-Chefin Monique Goyens erklärt dazu: "Seit mehreren Monaten bombardiert WhatsApp seine Nutzer durchgehend mit aggressiven Nachrichten, um sie dazu zu bewegen, die neuen Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien zu akzeptieren. Aber die Nutzer wissen gar nicht, was sie da akzeptieren!"

Nutzerdaten würden dadurch ohne ausreichende Zustimmung weiterverarbeitet, ergänzt sie und fordert die EU zu Maßnahmen gegen WhatsApp auf. Auf diese Weise sollen die Rechte der Verbraucher:innen sowohl respektiert als auch geschützt werden.

Transparente Kommunikation Fehlanzeige!

Die Verbraucherschutzverbände sprechen auch deswegen von unlauteren Geschäftspraktiken, weil die Meldungen WhatsApps nicht nur häufig wiederkehrend sein, sondern zudem auch nicht klar genug formuliert. Nutzende haben jedoch ein Recht auf transparente und nachvollziehbarer Kommunikation. Fakt wäre aber vielmehr, dass sie sich vor allem davon kein Bild machen könnten, welche Daten nun zwischen WhatsApp und Facebook weitergegeben würden.

Facebook als Konzernmutter WhatsApps spricht gegenüber Netzpolitik.org beschwichtigend von einem Missverständnis seitens der BEUC. Laut Handelsblatt fordert der Europäische Verbraucherverband wiederum nun dazu auf, dass europäische Verbraucherbehörden und die EU-Datenschutzbehörden zusammenzuarbeiten sollen, um Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre und der Verbraucherrechte endgültig auszuräumen.

Persönlich glaube ich, dass hier das letzte Kapitel längst noch nicht geschrieben ist und möchte Euch auch erneut dazu ermutigen, Euch nach Alternativen zu WhatsApp umzuschauen. Gründe gegen WhatsApp gibt es schließlich genügend. Ein Abwandern der User:innen scheint nämlich wohl das Einzige zu sein, auf das Facebook und WhatsApp reagieren. Lasst uns gerne in den Comments wissen, falls Ihr schon abgewandert seid und auch, ob Ihr glaubt, dass diese an die EU gerichtete Beschwerde von Erfolg gekrönt sein könnte.