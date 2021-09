Apple: So verkauft Ihr Euer altes iPhone zum Bestpreis

Apple hat sein iPhone 13 vorgestellt und Ihr wollt das alte iPhone durch das neue ersetzen. Was tun, wenn der Preis Euer Budget übersteigt? NextPit erklärt Euch in diesem Artikel, wie Ihr Euer altes iPhone zum besten Preis weiterverkaufen könnt.

Wie jedes Jahr hat Apple uns neue iPhones beschert. Und wie jedes Jahr stehen Horden von Apple-Fans vor dem dornigen und ach so essentiellen Dilemma: Kauf ich das neue iPhone 13 zum vollen Preis und ernähre mich drei Monate lang von Wasser und Brot – oder verkaufe ich flott ein eigenes Organ, um mir das ersehnte iPhone gönnen zu können?

Aber was wäre, wenn du statt einer deiner Nieren dein altes iPhone 12 oder iPhone 11 verkaufen würdest? Ob über Kleinanzeigen oder bei Wiederverkäufern – oder über eine Inzahlungnahme direkt bei Apple: Ein paarhundert Euro zusätzlich helfen Euch bei der Neuanschaffung ein ganzes Stück weiter.

Wie könnt Ihr Euer altes iPhone auf Werkseinstellungen zurücksetzen und richtig reinigen, wie findet Ihr den richtigen Zeitpunkt und wo verkauft Ihr es? Wir erklären Euch all das und auch, wie Ihr es verkauft, ohne abgezockt zu werden.

Wann soll ich mein altes iPhone verkaufen?

Die Keynote, auf der Apple seine neuen iPhones vorstellt, findet traditionell Anfang September statt, von einigen Ausnahmen abgesehen. Dies ist der ungünstigste Zeitpunkt, um ein altes iPhone weiterzuverkaufen, so widersinnig das auch klingt. In jedem Fall ist es ein zweischneidiges Schwert.

Einerseits ist es wie bei einem Einkaufsbummel am Freitagabend: Jeder wird die gleiche Idee haben wie Ihr. Euer gebrauchtes iPhone wird es also schwer haben, sich von den anderen abzuheben. Wenn Ihr allerdings die Originalbox, sämtliches Zubehör und eine Rechnung habt und der Zustand einwandfrei ist, hebt es sich bereits von der Masse ab. Aber Ihr könntet trotzdem unter dem wachsenden Wettbewerb leiden, der den Wiederverkaufspreis Eures Geräts unweigerlich drückt.

Andererseits ist die Wahrscheinlichkeit, potenzielle Käufer zu finden, in diesem Zeitraum ebenfalls höher. Ein kluger Käufer, der den richtigen Moment abwartet, um ein Telefon zum besten Preis zu kaufen, weiß, dass die Preise für gebrauchte iPhones kurz nach der Einführung neuer Modelle fallen. Diese Dynamik erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Euer altes iPhone verkaufen könnt. Aber Ihr werden es zu einem geringeren Preis verkaufen, als zu anderen Zeiten des Jahres.

Idealo prognostiziert, dass sich der Preis des iPhone 13 bereits nach vier Monaten um 10 Prozent reduziert / © idealo

Wann ist also der beste Zeitpunkt, um Euer iPhone zu verkaufen? Der Zeitraum zum Jahresende ist nicht schlecht, auch wenn er nach der Keynote kommt und es im Allgemeinen besser ist, vorher weiterzuverkaufen. Zwischen dem Black Friday und den Weihnachtsangeboten sind die Käufer mental eher bereit, nach vergünstigten iPhones zu suchen.

Aber auch hier gilt, dass viele Käufer nach Angeboten für das neue iPhone 13 suchen werden und nicht nach den alten Modellen. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass sie welche finden, werden sie nach diesen Stichworten suchen. Und die E-Commerce-Plattformen haben in dieser Zeit so viel Gewicht, dass die Second-Hand-Angebote von Privatpersonen kaum sichtbar sein werden.

Nein, die beste Zeit ist, das iPhone im Sommer vor der Keynote zu verkaufen. Es ist dann noch früh genug, sodass die "älteren" Modelle attraktiv bleiben (und daher nicht allzu sehr im Preis sinken). Doch je näher die Keynote am Ende des Sommers rückt, desto unwahrscheinlicher wird es, dass Ihr ein Schnäppchen machen könnt.

Wann ist der beste Zeitpunkt, um mein altes iPhone zu verkaufen?

wenn Ihr antizipiert: Anfang Juni oder Ende Juli vor der Keynote im September

wenn Ihr nicht antizipiert: Ende November oder Anfang Dezember

Wie bereite ich mein iPhone vor, bevor ich es verkaufe?

Dies ist ein so wichtiger Teil des Prozesses, dass Apple selbst auf seiner offiziellen Seite eine vollständige Anleitung für die zu befolgenden Schritte bereitstellt. Es ist zwar ziemlich selbsterklärend, aber ich möchte Euch dennoch daran erinnern, dass Ihr alle persönlichen Daten löschen müsst.

Ich werde den Originalartikel von Apple jetzt natürlich nicht per copy & paste hier einfügen. Aber falls Ihr nicht die Motivation habt, ihn vollständig zu lesen, fasse ich die Checkliste zusammen, die Ihr laut Apple befolgen sollt. Wir haben dazu auch einen eigenen Beitrag verfasst. Der ist von Anfang 2020, das Geschriebene dort ist aber nach wie vor aktuell:

Wenn Ihr Euer iPhone noch habt

Ich weiß, es klingt albern, aber es gibt Menschen auf der Welt, die ihre technischen Produkte mit all ihren Daten an völlig Fremde verkaufen. Wenn Ihr zu diesen gehört, geht direkt zum nächsten Abschnitt.

Wenn Ihr eine Apple Watch mit Eurem iPhone gekoppelt habt, deaktiviert die Kopplung (und löscht den Inhalt Eurer Uhr, wenn Ihr sie mit Euer iPhone verkauft). Sichert die Daten Eures Geräts Meldet Euch bei iCloud, im iTunes Store und im App Store ab. Wenn Ihr zu einem Android-Smartphone wechselt, deaktiviert iMessage. Geht zurück zu den Einstellungen und tippt auf Allgemein > Zurücksetzen > Inhalte und Einstellungen löschen. Wenn Ihr die Funktion [mein iPhone suchen] aktiviert habt, müsst Ihr möglicherweise Eure Apple ID und das zugehörige Kennwort eingeben. Wenn Euer Gerät eine eSIM verwendet, wählt die Option zum Löschen von Daten von Eurem Gerät und dem eSIM-Profil, wenn Ihr dazu aufgefordert werden. Wenn Ihr dazu aufgefordert werdet, gebt Euren Gerätepasscode oder den Passcode für die Einschränkungen ein. Tippt dann auf Löschen [Gerät]. Wendet Euch an Euren Netzbetreiber, um herauszufinden, was zu tun ist, wenn der Besitzer wechselt (und um sicherzustellen, dass Euer iPhone nicht an ihn gebunden ist). Entfernt das alte iPhone aus der Liste der vertrauenswürdigen Geräte.

Wenn Ihr das iPhone nicht mehr habt

Atmet erst einmal durch und entspannt Euch. Dieser Artikel ist ein geschützter Raum, niemand wird dich dafür verurteilen, dass du da geträumt hast. Küsschen für Dich!

Bittet den neuen Besitzer, den Inhalt und die Einstellungen wie im obigen Abschnitt beschrieben zu löschen. Wenn Ihr iCloud und die Funktion "Mein Gerät suchen" auf dem Gerät verwendet, meldet Euch bei iCloud.com/find oder der Locate-App auf einem anderen Gerät an, wählt das Gerät aus und klickt dann auf Löschen. Sobald die Daten gelöscht wurden, klickt Ihr auf Aus Konto löschen. Wenn Ihr keinen der oben genannten Schritte ausführen könnt, ändert Ihr das mit Eurer Apple-ID verknüpfte Kennwort. Dadurch wird zumindest verhindert, dass der neue Besitzer oder die neue Besitzerin Daten aus iCloud löscht. Eure lokal gespeicherten Daten werden nicht gelöscht. Auch hier gilt: Wenn Ihr zu Android wechselt, deaktiviert iMessage. Wenn Ihr Apple Pay verwendet, könnt Ihr Eure Zahlungskarten unter iCloud.com löschen. Wählt Kontoeinstellungen, um zu sehen, welche Geräte Apple Pay verwenden, und klickt dann auf das betreffende Gerät. Wählt neben Apple Pay die Option Löschen. Entfernt Euer altes Gerät aus der Liste der vertrauenswürdigen Geräte.

Wo kann ich mein altes iPhone verkaufen?

Um Euer altes iPhone zu verkaufen, könnt Ihr es entweder direkt von Person zu Person verkaufen oder es in Zahlung geben. Das geht entweder bei Apple selbst oder bei Wiederverkäufern auf dem Gebrauchtmarkt.

Gebt Euer altes iPhone bei Apple in Zahlung

Beginnen wir mit dem offiziellsten Kanal, der Inzahlungnahme bei Apple. Jedes Mal, wenn ein neues iPhone auf den Markt kommt, passt Apple den Betrag für die verschiedenen Modelle des alten iPhones an.

Ruft einfach die offizielle Website und die Seite für die Inzahlungnahme auf. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels ist das älteste iPhone, das Apple bereit ist, zurückzunehmen, das iPhone 6S für... 25 Euro. Das Handy ist aber immerhin auch schon seit 6 Jahren auf dem Markt. Wenn Ihr ein iPhone 12 Pro Max habt, wird Apple es für maximal 715 Euro zurücknehmen. Ja, das tut ein bisschen weh, da sind wir uns einig.

Apple zahlt maximal 715 Euro für das iPhone 12 Pro Max / © Apple

Diese Beträge stellen das Maximum dar, das Apple für jedes Modell zu zahlen bereit ist. Der Betrag wird dann abgezogen, wenn Ihr ein Apple-Produkt im offiziellen Shop kauft. Wenn Ihr gerade Bargeld braucht, ist das also eher keine wirklich gute Lösung. Aber wenn Ihr das iPhone 13 Pro Max mit 1 TB für eintausendachthundertneununddreißig EURO kaufen wollt, dürfte der Betrag durchaus helfen, den Preis auf ein erträglicheres Maß einzudampfen.

Apple bietet aber auch die Möglichkeit, den Betrag für die Inzahlungnahme in Form eines Gutscheins über einen Drittanbieter namens Brightstar zu erhalten. Auf der gleichen Seite, die der Inzahlungnahme gewidmet ist, könnt Ihr auch eine Simulation durchführen, um zu sehen, wie viel Euer altes iPhone Apple noch wert ist. In jedem Fall hängt der Betrag von mehreren Kriterien ab, die mit dem optischen und technischen Zustand Eures iPhones zusammenhängen.

Ich habe das mal mit dem iPhone 11 Pro Max 512 GB Gold meiner Kollegin Camila ausprobiert. Nachdem ich die Seriennummer ihres iPhones eingegeben habe, sind hier die Kriterien, nach denen Apple mich gefragt hat:

Ein-/Ausschalten : Lässt sich das Gerät einschalten und funktioniert es normal?

: Lässt sich das Gerät einschalten und funktioniert es normal? Display : Ist das Display in gutem Zustand? (Normale Abnutzungserscheinungen sind ok.)

: Ist das Display in gutem Zustand? (Normale Abnutzungserscheinungen sind ok.) Gehäuse/Rückseite : Sind das Gehäuse und die Rückseite in gutem Zustand? (Normale Abnutzungserscheinungen sind ok.)

: Sind das Gehäuse und die Rückseite in gutem Zustand? (Normale Abnutzungserscheinungen sind ok.) Tasten : Sind die Tasten in gutem Zustand und funktionsfähig?

: Sind die Tasten in gutem Zustand und funktionsfähig? Flüssigkeitsschäden: Ist das Gerät frei von sichtbaren Spuren, die auf Kontakt mit Flüssigkeit hinweisen?

Ihr könnt nur mit Ja oder Nein antworten. In meinem Beispiel habe ich auf alle Fragen mit "Ja" geantwortet. Und der Betrag für dieses 2019 veröffentlichte und für 1.659 Euro gekaufte iPhone 11 Pro Max 512 GB vor 2 Jahren beträgt ... 460 Euro. Auch hier gilt, dass die Qualität später überprüft wird.

Ihr könnt den Wert Eures iPhones auf der Apple-Website schätzen und den Betrag in Form eines Gutscheins erhalten / © NextPit

Ich persönlich würde diese Lösung nicht empfehlen. Wenn Ihr das Geld nicht in bar benötigt und nur den Preis des neuen iPhone 13 abfedern wollt – warum nicht! Vorausgesetzt, Ihr habt ein aktuelles iPhone wie das iPhone 12 oder idealerweise ein Pro oder sogar Pro Max Modell in einer hohen Speicherkonfiguration (256/512 GB).

Eine weitere Möglichkeit der Inzahlungnahme besteht darin, sich bei Händlern für gebrauchte oder generalüberholte Smartphones umzusehen. In Frankreich gibt es viele davon, aber die bekannteste Plattform ist meiner bescheidenen Meinung nach Back Market (keine Partnerschaft, kein Sponsor, es ist eine rein persönliche und willkürliche Wahl. Es steht Euch frei, eine andere Alternative zu wählen und sie mir sogar in den Kommentaren mitzuteilen, damit ich sie in diesen Artikel aufnehmen kann).

Tauscht Euer altes iPhone bei Back Market ein

Back Market ist eine der vielen Plattformen, die generalüberholte Smartphones (und andere technische Produkte) verkaufen. Ich werde hier nicht mit einer Erläuterung dieses Konzepts der Kreislaufwirtschaft langweilen, das in den allgemeinen Medien und in den Fachmedien breit diskutiert wurde. Und ich werde Euch auch keine Broschüre (und übrigens auch keine kostenlose Werbung) über Back Market geben.

Bitte vergesst nicht, dass es sich um einen Marktplatz handelt, auf dem mehrere Händler vertreten sind, nach genauen Kriterien ausgewählt wurden und die gebrauchte technische Produkte unter Einhaltung bestimmter Qualitäts- und Zuverlässigkeitsanforderungen wiederaufbereiten.

Auf der Homepage von Backmarket.de gibt es eine Registerkarte "Verkauf", auf der Ihr auch den Wert Eures alten iPhones schätzen können. Bei Camilas iPhone 11 Pro Max 512 GB musste ich die folgenden Angaben machen:

Modell und Speichergröße

Bildschirmzustand : Wie neu / Mikrokratzer / Kratzer / beschädigt

: Wie neu / Mikrokratzer / Kratzer / beschädigt Zustand des Gehäuses : Wie neu / Mikrokratzer / Kratzer / beschädigt

: Wie neu / Mikrokratzer / Kratzer / beschädigt funktionsfähig? ja/nein

Das Trade-In-Angebot von Back Market ist deutlich besser als das von Apple / © NextPit

Und im Vergleich zu Apple liegt der angebotene Preis bei Back Market bei 550 Euro, natürlich vorbehaltlich weiterer Überprüfung. Wenn Ihr mit dem Preis einverstanden seid, habt Ihr 15 Tage Zeit, das iPhone einzuschicken. Das wird dann geprüft und Ihr erhaltet den vereinbarten Betrag per Überweisung.

Ich hab jetzt hier die Vorgehensweise so knapp wie möglich gehalten. Wenn Ihr am Thema interessiert seid, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und ich kann einen ausführlichen Artikel dazu verfassen.

Direkter Weiterverkauf von Privatperson zu Privatperson

Der letzte Abschnitt dieses Artikels bietet vielleicht auch die offensichtlichste Möglichkeit, ein altes iPhone zu verhökern: Ihr bietet es einfach bei Plattformen wie eBay oder dem Facebook Marktplatz an.

Verkauft Euer iPhone auf dem Facebook-Marktplatz

Ich empfehle den Facebook Marketplace nicht wirklich, denn in den Kleinanzeigengruppen des sozialen Netzwerks tummeln sich mitunter so manche Betrüger. Der große Vorteil ist, dass Ihr es hier mit einer so riesigen Plattform zu tun habt und damit auch mit vielen möglichen Interessenten für Euer iPhone. Aber passt bitte genau auf, wenn Ihr dort was kauft bzw. anbietet!

Achtet auf die Anfragen für private Diskussionen, die auf dem Facebook-Marktplatz stattfinden. Grundsätzlich ist Facebook Marketplace zu empfehlen, wenn Ihr wisst, was Ihr tut, was Euer Produkt wert ist und Ihr es sehr schnell und ohne Kopfschmerzen (aber auch ohne Sicherheit) verkaufen wollt.

Das iPhone bei Amazon weiterverkaufen

Es gibt natürlich nicht nur Kleinanzeigenseiten. Ihr könnt Produkte auch über Amazon weiterverkaufen, das ein Programm für private Wiederverkäufer anbietet. Auf der entsprechenden Seite könnt Ihr Euch anmelden und ein Verkäuferkonto einrichten. Ihr müsst Euch dann für ein Paket entscheiden, wobei das billigste das "Individual"-Paket für Einzelpersonen ist, die weniger als 40 Artikel pro Monat verkaufen.

Ihr müsst dann 0,99 € pro verkauftem Artikel bezahlen. Zu dieser Option würde ich nur raten, wenn Ihr vorhabt, regelmäßig ein paar Produkte weiterzuverkaufen. Für einen einmaligen Wiederverkauf Eures iPhones ist dies eindeutig nicht die praktischste Lösung.

Das war's mit dieser Anleitung, wie Ihr Euer altes iPhone zum besten Preis weiterverkaufen könnt. Ich bin mir völlig darüber im Klaren, dass diese ein wenig umfangreich geraten sein könnte – oder dass einige kluge Wiederverkäufer unter Euch Alternativen kennen, die ich hier nicht erwähnt habe. Bitte gebt mir Feedback und teilt mir Eure Vorschläge in den Kommentaren mit. Wenn dieser Leitfaden für Euch hilfreich war und vielleicht genau zum richtigen Zeitpunkt kam, um ein altes Gerät für ein iPhone 13 zu Geld zu machen: Gern geschehen!