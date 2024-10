Seid Ihr schon mal über diese "Geheimcodes" für Handys gestolpert, die in der Regel mit "#" beginnen? Diese Codes gibt es schon ewig, und wie damals könnt Ihr mit diesen Codes auf versteckte Einstellungen und Informationen zugreifen. In diesem Beitrag erklären wir Euch, was es mit diesen Codes auf sich hat – und verraten Euch natürlich die wichtigsten.