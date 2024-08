„Auf Rückseite tippen“: So findet und aktiviert Ihr die iPhone-Funktion

In den Bedienungshilfen verstecken sich so manche praktische Funktionen, die die Bedienung des iPhone vereinfachen. Seit iOS 14 gibt es die Funktion "Auf Rückseite tippen", mit der Ihr viele verschiedene Befehle ausführen könnt. So könnt Ihr durch doppeltes oder dreifaches Tippen auf die Rückseite ausgewählte Funktionen des iPhone aktivieren. Wo Ihr die versteckte Funktion findet oder wie Ihr sie aktiviert, zeigt Euch nextpit in dieser Anleitung.