Auf Eurem Samsung-Handy könnt Ihr Euch die Bildschirmzeit anzeigen lassen – und so sehen, wie lange Ihr am Handy seid. Dabei wertet Samsung das Android-Feature mit weiteren Funktionen auf. Das etwas versteckte Feature könnt Ihr Euch mit dieser Anleitung zudem direkt in die App-Schublade oder als Widget auf den Homescreen legen.

Habt Ihr das Gefühl, zu viel am Handy zu sein? Oder wollt Ihr beim Handy Eurer Kinder schauen, wie viele Stunden oder Minuten sie gestern am Handy saßen? Dann könnt Ihr Euch auf Eurem Galaxy-Smartphone die Bildschirmzeit anzeigen lassen. Obwohl das Feature nicht allzu schwer zu finden ist, verrate ich Euch in dieser Anleitung, wo genau es sich in Samsungs OneUI versteckt.

Darüber hinaus könnt Ihr Euch die Übersicht zum digitalen Wohlbefinden bei Samsung auch direkt in die App-Schublade legen. Auf geht's!

Bildschirmzeit anzeigen bei Samsung: So geht's

Die nachfolgende Anleitung bezieht sich auf Samsung-Smartphones. Nutzt Ihr ein Android-Handy eines anderen Herstellers, könnt Ihr Euch die Bildschirmzeit über das Digital-Wellbeing-Dashboard aber ebenfalls anzeigen lassen. Samsung ordnet seine OneUI bekanntlich gerne mal neu an und so verhält es sich auch bei der Bildschirmzeit. So findet Ihr die Anzeige:

Samsung zeigt Euch Eure Bildschirmzeit im Ordner für digitales Wohlbefinden an. / © nextpit

Steuert die Einstellungen an Scrollt runter zu "Digitales Wohlbefinden und Kindersicherung" Tippt auf die angezeigte Bildschirmzeit für die ausführliche Auflistung Tippt alternativ oben rechts auf das Balkendiagramm-Icon, um die Wochenübersicht anzuzeigen

Ihr könnt Euch sehr ausführlich aufdröseln lassen, wie Ihr die Zeit mit dem Handy verbracht habt, und Euch ein Ziel setzen. / © nextpit

Tipp: Über die drei Punkte am oberen rechten Bildschirm erreicht Ihr die Einstellungen für Digital Wellbeing. Hier könnt Ihr eine Verknüpfung des Menüs aktivieren, die direkt in der App-Schublade auftaucht. Von dort aus lässt sie sich auch auf den Homescreen ziehen. Alternativ könnt Ihr Euch auch ein schickes Widget aktivieren.

Bildschirmzeit-Widget bei Samsung aktivieren

Wollt Ihr die Bildschirmzeit gerne ständig im Blick behalten, lässt sich auch ein Widget aktivieren. Damit legt Ihr Euch eine Statistik auf den Homescreen, die regelmäßig aktiviert wird. So habt Ihr die Daten immer im Blick:

Haltet Euren Homescreen gedrückt Wählt hier ganz unten "Widget" aus In der Auswahl findet Ihr unter "Digitales Wohlbefinden" zwei Widgets: Eins für die Bildschirmzeit, eins für den App-Timer Wählt hier eines der Designs aus und fügt es zu Eurem Homescreen hinzu

Wollt Ihr Eure Zeiten immer im Blick haben? Dann platziert einfach dieses Widget auf dem Homescreen. / © nextpit

Nun könnt Ihr auf Eurem Samsung-Handy bequem sehen, wie viele Stunden am Tag Ihr Euer Handy nutzt. Da ich die Statistiken spannend finde, noch eine kurze Umfrage, an der Ihr gerne teilnehmen könnt:

Wie findet Ihr Samsungs Bildschirmzeit-Feature? Könnt Ihr damit was anfangen oder findet Ihr die Statistiken unsinnig? Teilt es mir in den Kommentaren mit!