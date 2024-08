Saugroboter mit Wischfunktion: Tipps und Tricks für die Wartung Eures Saug-Wischers

Saugroboter mit Wischfunktion sollen Eure Böden und Teppiche mit wenig bis gar keiner Aufsicht reinigen. Aber aller Intelligenz zum Trotz geht's nicht ohne menschliches Zutun, damit die Staubsaugerroboter reibungslos funktionieren. In diesem Beitrag erfahrt Ihr, wie Ihr Euren Saugroboter mit Wischfunktion richtig pflegt, um Schäden oder kostspielige Reparaturen in Zukunft zu vermeiden.

Jeder Saug- und Wischroboter besteht aus ein paar mechanischen Komponenten. Genau wie Euer Auto oder Fahrrad müssen sie also regelmäßig gewartet werden. Befolgt diese Tipps und Tricks, um die Lebensdauer Eures Saug-Wischers zu verlängern.

Inhaltsverzeichnis:

Regelmäßig Haare und Verschmutzungen entfernen

Wie saugt der Saugroboter so effektiv wie möglich? Ein einfacher Check der Walzen- und Kehrbürsten sorgt für eine effizientere Reinigungsleistung. Verhedderte Tier- oder Menschenhaare auf den Walzen und Rädern bremsen die Saugleistung. Bei einigen Modellen, wie dem Roborock S8 MaxV Ultra (Test) findet Ihr eine spezielle Bürste für das Entfernen von Haaren aus der Walzenbürste.

Wenn Euer Saugroboter nicht mit einem speziellen Kamm oder einer Bürste kommt, solltet Ihr die verhedderten Haare und Verunreinigungen regelmäßig mit einer Schere entfernen. Einmal alle zwei bis vier Wochen reicht völlig aus, je nachdem, wie haarig die Bewohner in Eurem Haushalt sind.

Staubbeutel und Behälter der Absaugstation entsorgen oder leeren

Wenn Ihr einen Staubsaugerroboter besitzt, müsst Ihr den Dreck und die Ablagerungen, die sich im Staubsaugerbeutel angesammelt haben, nach einer vollständigen Reinigung entsorgen. Wenn Euer Roboter Unterstützung durch eine Absaugstation erhält, müsst Ihr diese Prozedur natürlich nur alle paar Wochen durchführen. In jedem Fall verringert ein gefüllter Müllbehälter die Saugleistung des Roboters, da der Luftdurchsatz reduziert wird. Wenn Ihr Euch also so selten wie möglich mit dieser Aufgabe beschäftigen wollt, ist es besser, einen Saugroboter mit einer selbst entleerenden Station zu kaufen – etwa den Roborock S8+ (zum Test).

Absaugstationen sind kompakter als Stationen mit integrierten Wassertanks. / © nextpit

Waschbrett der Basisstation reinigen

Seit Neuestem bieten Hersteller in der App die Funktion, das Waschbrett der Station zu reinigen. Der Prozess dauert beim Dreame X40 Ultra (Test) nur wenige Minuten und erfordert wenig Arbeit. Das Praktische hierbei: Das nötige Wasser wird aus dem Frischwassertank gegeben und das dreckige Wasser im Dreckwassertank gesammelt. In der App gibt es zudem eine ausführliche Anleitung, das Euch Schritt für Schritt durch den gesamten Prozess führt.

Wischt die Sensoren und Kameras ab

Je nach Modell verfügt Euer Saugroboter über eine Reihe von Sensoren oder Spezialkameras, mit denen er Objekte erkennt, Hindernissen ausweicht und verhindert, dass er die Treppe hinunterfällt. Wenn Ihr sie jeden Monat reinigt, stellt Ihr sicher, dass der Roboter immer die Orientierung behält.

Zuerst müsst Ihr herausfinden, wo sich die Sensoren befinden. Normalerweise findet Ihr sie an der Vorderseite des Saugroboters. Die Klippensensoren und das Bodenverfolgungsmodul befinden sich an den Kanten an der Unterseite. Verwendet ein trockenes und glattes Tuch, wenn Ihr diese Teile abwischt, um Kratzer zu vermeiden.

Könnt Ihr hier die Sensoren des Dreame L10s Ultra erkennen? / © nextpit

Walzenbürsten, Wischmopps und Filter austauschen

Die meisten unter Apps der Hersteller informieren Euch, wenn es an der Zeit ist, die Walzenbürste und die Filter des Staubsaugers auszutauschen. Es ist jedoch ratsam, in der Bedienungsanleitung oder im Internet nachzuschauen, wann die einzelnen Komponenten idealerweise ausgetauscht werden sollten. Wenn die Gummiborsten stark abgenutzt sind, müssen sie natürlich ersetzt werden.

Schaut hierfür am besten in die jeweilige App rein. Hier findet Iht Angaben zur Restlebensdauer der einzelnen Bestandteile. Dreame bietet mit dem X40 Ultra ein unvergleichbares Paket aus Ersatzteilen.

Einige Filter und Wischmopps sind waschbar, während die meisten alle zwei Monate oder einmal im Quartal entsorgt werden müssen, da dies die schmutzigsten Teile eines Staubsaugers sind – abgesehen vom Staubsaugerbehälter. Außerdem wird empfohlen, das vordere Laufrad nach ein oder zwei Jahren zu ersetzen.

Wartung der Batterie: Wann Ihr Euren Saugroboter aufladen solltet

Es ist der Akku, der Euren Saugroboter zu Höchstleistungen antreibt. Es ist wichtig, ihn zu pflegen, ebenso wie die Ladekontakte des Staubsaugers und der Ladestation. Verschmutzte Kontakte können zum Beispiel das Aufladen des Staubsaugers verlangsamen oder sogar verhindern und somit die Reinigungsroutine beeinträchtigen.

Regelmäßig die Ladekontakte der Basis und des Staubsaugers abwischen – das ist wichtig! / © nextpit

Hier findet Ihr einige einfache Tipps, wie Ihr die Lebensdauer des Akkus Eures Roboters, speziell für Li-Ion (Lithium-Ionen) verlängert:

Wischt die Metallkontakte der Ladestation und des Staubsaugers regelmäßig mit einem trockenen Tuch ab (mindestens einmal im Monat)

Stellt die Ladestation an einem kühlen und trockenen Ort und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt auf

Ladet den Roboter direkt nach jeder Putz-Tour auf

Vermeidet es, den Akku ganz zu entleeren

Obwohl in jedem Handbuch Tipps zur vorbeugenden Wartung aufgeführt sind, solltet Ihr wissen, dass der Akku in der Regel mehrere Jahre hält, bevor er ersetzt werden muss – was auch der Lebensdauer Eures wertvollen Roboters entspricht.

