Viele machen gerne Selfies, aber die meisten wissen nicht, dass die Bilder der Frontkamera gespiegelt werden und so die Ansicht des Bildschirms statt der wahren Perspektive zeigen. Während einige Hersteller dies automatisch korrigieren, müssen ältere Android-Geräte manuell bearbeitet werden. Jetzt hat Google ein Tool hinzugefügt, mit dem Ihr Fotos im Handumdrehen umdrehen könnt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr den neuen Editor verwendet, um Bilder zu "entdrehen".

Darum sind Eure Selfies gespiegelt

Die meisten Android-Smartphones, Kamera-Apps von Drittanbietern und Social-Media-Plattformen verwenden eine gespiegelte oder umgedrehte Ansicht, wenn sie Bilder mit der Frontkamera aufnehmen. Das sorgt zwar für eine vertrautere und natürlichere Perspektive - weil sie dem entspricht, was Ihr auf dem Bildschirm seht -, kann aber auch dazu führen, dass der Text rückwärts läuft und Objekte umgedreht werden.

Wenn Ihr Eure Selfie-Bilder oder -Videos lieber so sehen wollt, wie sie tatsächlich sind, müsst Ihr sie vor dem Teilen bearbeiten.

Marken wie Samsung, Apple und Google drehen Fotos und Videos mit der Frontkamera automatisch um, um die Ausrichtung zu korrigieren. Sie bieten aber auch eine Option in den Einstellungen an, um diese Funktion zu deaktivieren, so dass die Nutzer/innen die gespiegelte Ansicht beibehalten können, wenn sie das möchten.

So richtet Ihr Bilder in Google Fotos aus

Mit der neuesten Version von Google Fotos erleichtert Google die Bearbeitung von gespiegelten Selfies mit einem eingebauten Spiegelungswerkzeug. So geht’s:

Öffnet Google Fotos. Wählt das Selfie oder Bild aus, das Ihr bearbeiten möchtet. Tippt auf die Schaltfläche Bearbeiten. Tippt auf das Bild, um das Menü zu öffnen, falls es nicht angezeigt wird. Wählt Beschneiden aus dem unteren Menü. Tippt auf das Symbol " Spiegeln". Tippt auf Kopie speichern, um das gespiegelte Bild zu speichern.

Wählt in Google Fotos das Selfie-Bild aus, das Ihr bearbeiten möchtet. © nextpit Wählt in den Bearbeitungswerkzeugen die Schaltfläche Zuschneiden. © nextpit Tippt auf die Schaltfläche „Spiegeln“, um das gespiegelte Bild wieder zu lösen. © nextpit Tippt auf Kopie speichern, um das Bild zu speichern. © nextpit

Euer bearbeitetes Bild wird neben dem Original in deiner Galerie gespeichert. Wenn Ihr die Bearbeitung wieder rückgängig machen wollt, öffnet das Bild einfach in Google Fotos und spiegelt es manuell zurück.

Zurzeit ist die Funktion zum Spiegeln nur in Google Fotos für Android verfügbar. Es ist noch nicht bekannt, wann sie auch für iOS verfügbar sein wird. iPhone-Nutzer können die Spiegelung der Frontkamera jedoch aktivieren, indem sie zu Einstellungen > Kamera navigieren und die Funktion einschalten.

Dreht Euer Smartphone Selfies automatisch um oder bevorzugt Ihr die gespiegelte Ansicht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!