In WhatsApp gibt es zwei Wege, wie Ihr Nachrichten löschen könnt. So entfernt Ihr Fotos, Videos, Sprachnachrichten und Texte von Eurem Smartphone oder vom Handy des/r anderen. Wo Ihr die Funktion findet und wie Ihr Nachrichten in WhatsApp für Euch oder alle löscht, zeigt Euch nextpit in dieser Anleitung.