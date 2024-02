KI-Portraits in 1 Minute: Was macht das Xiaomi 14 mit meinem Gesicht?

Inmitten der ganzen Superlative rund um die neue Kamera im Xiaomi 14 Ultra (Kurz-Test) und seiner kleinen Schwester Xiaomi 14 (Test) ist ein Feature beinahe untergegangen: Ihr könnt über das Smartphone ein KI-Modell auf Euer Gesicht trainieren und anschließend per Text-Eingabe weitere Selfies "fotografieren". Ein Selfie am Strand, im Urwald oder auf dem Mond? Kein Problem.

So generiert Ihr KI-Portraits mit dem Xiaomi 14 Ultra

Der erste Schritt besteht darin, ein KI-Modell auf Euer Gesicht zu trainieren. Dazu benötigt Ihr 25 bis 35 Fotos von Euch – mindestens. Denn von meinen im Messetrubel geknipsten Selfies hat das Xiaomi 14 Ultra rund zwei Drittel wegen mangelnder Qualität aussortiert. Nach einer Selfie-Orgie hat es dann aber irgendwann geklappt, und der "Ok"-Button, dass mein KI-Modell berechnet werden könne, leuchtete Grün.

Für das Training des KI-Modells braucht Ihr einen Haufen Selfies – und etwas Geduld. / © nextpit

Dann allerdings erst einmal eine Ernüchterung: Es dauere nun rund zwei Stunden, bis das KI-Modell einsatzbereit sei, rechnet mir das Smartphone vor. Was hier exakt so viel Zeit frisst und ob das zur breiten Verfügbarkeit auch so sein wird, ist leider nicht bekannt. Jedenfalls wird das KI-Modell in der Cloud trainiert, und auch die Berechnung der finalen Bilder findet nicht lokal statt. Womöglich sind die Xiaomi-Server hier schlicht noch nicht ausgebaut.

Ein Hauch von Spaceballs: Mit dem Xiaomi 14 Ultra könnt Ihr nahezu beliebige Selfies von Euch generieren, habt Ihr das KI-Modell einmal trainiert. / © nextpit

Jetzt die gute Nachricht: Habt Ihr das KI-Modell einmal auf Euer Gesicht trainiert, dann klappt das Generieren der Fotos ziemlich schnell. Nach der Eingabe eines Prompts in die entsprechende Eingabemaske dauert es etwa 30 bis 40 Sekunden, bis das Xiaomi 14 Ultra vier Fotos für Eure Eingabe generiert hat. Gefällt Euch ein Bild besonders gut, könnt Ihr in 10 bis 15 Sekunden auch noch eine hochauflösendere Version generieren lassen. Die Standardauflösung beträgt 576 x 768 Pixel, die hochauflösende Version hat 1.152 x 1.536 Pixel. Der letzte Schritt ist einfach: Klickt auf den Download-Button, um das Bild in Eurer Fotogalerie zu speichern.

KI-Portraits: Möglichkeiten und Bedenken

Die Qualität der resultierenden Fotos ist beachtlich gut – auch angesichts der Tatsache, dass alle Trainingsbilder mit der gleichen Kleidung und unter identischen Lichtverhältnissen entstanden sind. Klar, man erkennt zumindest auf den zweiten Blick noch, dass die Fotos nicht echt sind – auch weil ich nachgewiesenermaßen noch nie auf dem Mond war.

Die Möglichkeiten sind zudem, zumindest derzeit, noch relativ eingeschränkt. Fotos mit anderen Personen – beispielsweise Berühmtheiten – lassen sich nicht generieren. Aus meinem Wunsch nach einem Tennismatch gegen Leonard Cohen wurde ein alter Stefan beim Tennisspielen. Auch gibt es noch keine Option, Fotos mit mehreren Personen zu generieren, auf die die KI trainiert wurde. Denn ja, Ihr könnt das Xiaomi 14 (Ultra) auf mehrere Personen trainieren und anschließend immer wieder neue Bilder generieren.

KI-Foto am Strand, generiert mit dem Xiaomi 14 Ultra (1.152 x 1.536 Pixel) © nextpit KI-Foto am Strand, generiert mit dem Xiaomi 14 Ultra (1.152 x 1.536 Pixel) © nextpit KI-Foto am Strand, generiert mit dem Xiaomi 14 Ultra (1.152 x 1.536 Pixel) © nextpit KI-Foto vom Mond, generiert mit dem Xiaomi 14 Ultra (1.152 x 1.536 Pixel) © nextpit KI-Foto vom Mond, generiert mit dem Xiaomi 14 Ultra (576 x 768 Pixel) © nextpit KI-Foto vom Mond, generiert mit dem Xiaomi 14 Ultra (576 x 768 Pixel) © nextpit KI-Foto vom Mond, generiert mit dem Xiaomi 14 Ultra (576 x 768 Pixel) © nextpit KI-Foto, generiert mit dem Xiaomi 14 Ultra (576 x 768 Pixel) © nextpit KI-Foto, generiert mit dem Xiaomi 14 Ultra (576 x 768 Pixel) © nextpit KI-Foto, generiert mit dem Xiaomi 14 Ultra (576 x 768 Pixel) © nextpit KI-Foto, generiert mit dem Xiaomi 14 Ultra (576 x 768 Pixel) © nextpit KI-Foto, generiert mit dem Xiaomi 14 Ultra (576 x 768 Pixel) © nextpit KI-Foto, generiert mit dem Xiaomi 14 Ultra (576 x 768 Pixel) © nextpit KI-Foto, generiert mit dem Xiaomi 14 Ultra (576 x 768 Pixel) © nextpit KI-Foto, generiert mit dem Xiaomi 14 Ultra (576 x 768 Pixel) © nextpit

Das wirft gleichzeitig auch Privatsphäre-Bedenken auf. Schließlich lassen sich so auch einfach KI-Bilder ohne Zustimmung der abgebildeten Personen generieren. Klar, Xiaomi hat ein paar Filter integriert, was die möglichen Prompts angeht. Und klar, das Feature ist nicht neu und seit gut einem Jahr per Stablediffusion & Co. umsetzbar. Aber die Möglichkeit, von x-beliebigen Personen – ob's nun der Kollege oder ein Politiker ist – mal eben auf dem Smartphone nahezu x-beliebige Fotos zu "knipsen", ist neu und sehr mächtig.

Mit welchen Smartphones klappt das "AI Portrait"-Feature – und wann?

Das KI-Portrait-Feature wird in den kommenden Wochen per OTA-Update auf das Xiaomi 14 und Xiaomi 14 Ultra ausgerollt werden. Ob die Funktion auf weitere Xiaomi-Smartphones kommen wird – und auf welche –, ist derzeit noch nicht bestätigt.

Was sagt Ihr denn zu dem KI-Portrait-Feature auf den Xiaomi-Smartphones? Spielerei, genial – oder gefährlich? Und was denkt Ihr, wohin all das noch führt? Ich bin gespannt auf Eure Meinung!