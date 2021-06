Windows 11 kommt mit nativem Support für Android-Apps

Die Geschichte von Windows Phone und Nokia ist eine traurige. Das Betriebssystem war am Ende tot, und den Rest von Nokia hat HMD Global von der Straße gekratzt. In Redmond hat man resigniert und Android als den mobilen Gegenpart von Windows akzeptiert. Im neuen Windows 11 geht das nun so weit, dass Android-Apps nativ Seite an Seite mit x86-Programmen laufen.

Wie das so ungefähr aussieht, könnt Ihr in Microsofts Launch-Video zu Windows 11 kurz zwischen der krass trendig kinetischen Typo bestaunen. Ungeduldig? Spult vor zu 2:13. Die Apps lassen sich direkt über den Windows Store suchen. Nach dem Download über Amazons Appstore könnt Ihr sie dann gemeinsam mit den normalen Windows-Programmen in Startmenü & Co. einsortieren.

Das Ganze geschieht allem Anschein nach ohne den Segen von Google. Microsoft kooperiert stattdessen mit Amazon und schickt den Nutzer zum Herunterladen in deren Appstore. Das dürfte in der Praxis für ähnliche Probleme sorgen wie sie auch Huawei hat: Was die Google Mobile Services nutzt, funktioniert womöglich nicht richtig.

Uber beispielsweise setzen etwa auf die Google-Maps-API für die Karten. Und solange Uber hier nicht selbst aktiv wird und eine angepasste Version veröffentlicht, könnt Ihr eben keine Taxis über den Computer bestellen. Mit aktuellen Huawei-Smartphones klappt das übrigens auch noch nicht.

Krass: Künftig findet Ihr im Windows Store auch Android-Apps! / © Microsoft; Screenshot: NextPit

Hinzu kommt, dass die Auswahl an Android-Apps im Amazon Appstore vergleichsweise klein ist. Aber ich will's auch nicht kleinreden – es ist für Windows und seine Nutzer:innen auf jeden Fall ein spannender Schritt. Zu den angekündigten Apps gehören TikTok, Final Fantasy XV, Kindle Readers und My Talking Tom Friends.

Bei Windows 10 war das Nutzen von Android-Apps zwar auch theoretisch möglich – aber nur mit einigen Verrenkungen, etwa per Emulator oder Virtual Machine. Und Spaß macht's auch nicht unbedingt, oder wie in unserem How-To für Android-Emulatoren auf PCs nett umschrieben: „Ihr begebt Euch in eine Welt des Schmerzes“.

Mal sehen, ob das nicht auch für Android-Apps unter Windows 11 gilt.