Die meisten von Euch dürften ihren Drahtesel derzeit in der Garage verstauben lassen und holen ihn dann bei den ersten sommerlichen Temperaturen wieder aus der Versenkung. Damit Ihr perfekt für den nahenden Frühling gerüstet seid, bietet Euch der weltweit größte refurbished E-Bike-Händler Upway derzeit eine richtig spannende Aktion. Denn hier gibt es zahlreiche generalüberholte E-Bikes mit richtig satten Rabatten. Bevor wir uns jedoch die Angebote genauer anschauen, klären wir Euch erst einmal über Upway auf.

Affiliate Angebot Winter-Sale bei Upway Erhaltet bis zu 1.000 Euro Rabatt auf refurbished E-Bikes!

Refurbished E-Bikes – Das ist Upway

Bei sogenannten "refurbished E-Bikes" handelt es sich um generalüberholte Elektroräder. Klingt erstmal weniger spannend, allerdings bietet Upway eine riesige Palette solcher Zweiräder an. Das Unternehmen kauft gebrauchte Fahrräder von Privatpersonen, Unternehmen oder Verleihdienstleistern an und stellt sie dann mit einem Jahr Garantie zum Kauf an. Bevor es in den Verkauf geht, werden jedoch alle Teile von Profis geprüft, damit Euch nichts passiert.

So werden Akkus, Lenker und Gehäuse auf Herz und Nieren getestet, bevor Ihr das E-Bike auf der Website von Upway* findet. Natürlich zahlt Ihr hier auch keine Vollpreise, sondern deutlich weniger als die unverbindliche Preisempfehlung vorgibt. Logisch ist auch, dass solche E-Bikes deutlich nachhaltiger sind. Denn Ihr verzichtet auf transkontinentale Lieferwege und laut Upway stehen die Räder, bis auf eventuelle kosmetische Mängel, einem neuen Elektrorad in nichts nach.

Upway hat 2022 seinen ersten Standort in Deutschland nahe des Berliner Flughafens eröffnet. / © nextpit

Vor etwas weniger als einem Jahr hatten wir die Möglichkeit den Berliner Standort von Upway zu besuchen. Dort konnten wir uns selbst ein Bild davon machen, wie das Unternehmen vorgeht.

E-Bikes bei Upway kaufen: Darauf solltet Ihr achten

Die Preise von Upway sind mehr als nur verlockend. Markenräder mit mehr als 70 Prozent Rabatt. Allerdings solltet Ihr vor dem Kauf noch das ein oder andere beachten. Zum einen können die Kilometerstände der Räder stark variieren. Bedeutet, dass Ihr gebrauchte Pedelecs geboten bekommt, die weniger als 5 Kilometer gelaufen sind. Allerdings gibt es auch Modelle, die unter Umständen schon mehrere Tausend Kilometer auf dem Tacho haben.

Muss es allerdings nicht absolut neuwertig sein, lässt sich logischerweise auch deutlich mehr sparen. Zusätzlich solltet Ihr bei den Preisen genau schauen. Der prozentuale Rabatt bezieht sich jeweils auf die UVP der E-Bikes. Allerdings ist Upway hier äußerst fair. Denn auf den jeweiligen Produktseiten seht Ihr, wie viel das Rad noch vor der Aktion gekostet hat. Außerdem steht der tatsächliche Rabatt gut sichtbar auch unter den jeweiligen Angeboten. Hier könnten sich andere Händler durchaus eine Scheibe abschneiden.

Wie bereits erwähnt, gewährt Upway zudem eine einjährige Garantie auf die Räder. Sollte also doch einmal etwas passieren, könnt Ihr Euch jederzeit melden. Diese Garantie kann gegen einen Aufpreis zudem auch etwa Diebstahl abdecken. Ebenfalls wichtig ist der Punkt „Zustand des E-Bikes“. Denn hier gibt Euch Upway bereits vorab eine Information, ob das Zweirad bereits in Privatbesitz war oder irgendwelche kosmetischen Schäden zu erwarten sind.

Winter-Sale bei Upway: Unsere Highlights im Überblick

Nun möchten wir Euch allerdings nicht länger auf die Folter spannen. Im Winter-Sale* gibt es zahlreiche E-Bikes noch einmal deutlich günstiger, als ohnehin schon. Ebenfalls spannend ist, dass die Versandkosten nur 19 Euro betragen. Ein Blick auf die Aktionsseite von Upway* empfiehlt sich also in jedem Fall, sollte Euch unsere Auswahl nicht zusagen. Nachfolgend findet Ihr sowohl recht neue Pedelecs, als auch E-Bikes, die bereits einige Kilometer gefahren sind.

Die 5 besten E-Bikes im Winter-Sale

Cube Reaction Hybrid Pro 500 für 1.699 Euro* (UVP: 3.000 Euro): Hardtail-Elekro-Mountainbike mit weniger als 5 Kilometern Fahrleistung. Es wird von einem Performance Line CX-Motor der Firma Bosch angetrieben und nutzt eine 11-Gang-Kettenschaltung von Shimano. Der Rahmen misst 41 cm und ist für Menschen zwischen 1,65 und 1,80 Metern ausgelegt. Der Kilometerstand liegt hier unter 5 Kilometern.

Cube Reaction Hybrid SL 625 für 1.799 Euro* (UVP: 3.000 Euro): Hardtail-Elektro-Mountainbike für Menschen mit einer Körpergröße zwischen 1,70 und 1,85 Metern. Mit Bosch-Motor (85 Nm) und 12-Gang-Kettenschaltung von SRAM NX. Das E-Bike wurde von einer Privatperson aufgekauft und hat 4.048 km zurückgelegt.

Bianchi E-Spillo Active für 1.149 Euro* (UVP: 2.400 Euro): Hybrid-E-Bike für den Stadtverkehr für Personen zwischen 1,70 und 1,85 Metern. Angetrieben von einem Tretlager-Motor der Marke Egoing und einer Shimano-Kettenschaltung. Das E-Bike wurde von einer Privatperson aufgekauft und hat seit 2021 insgesamt 1.978 km auf dem Buckel.

Kalkhoff Agattu 1.S Move für 1.199 Euro* (UVP: 2.400 Euro): Hybrid-E-Bike für Personen mit einer Körpergröße zwischen 1,70 und 1,85 Metern. Ein Shimano-Motor mit einem Drehmoment von 40 Nm treibt das Rad an. Zusätzlich ist eine 7-Gang-Nabenschaltung von Shimano verbaut. Das E-Bike eignet sich vor allem für asphaltierte Wege und besitzt einen Ultra-Langzeit-Akku. Es ist bisher 1.071 km gefahren.

Trenoli Classico für 1.049 Euro* (UVP: 2.850 Euro): Hybrid-E-Bike mit Panasonic-Motor und 10-Gang-Kettenschaltung von Shimano. Es eignet sich für Radfahrer zwischen 1,60 und 1,90 Metern. Das Trekkingrad wurde von einer Privatperson verkauft und fuhr bisher 1.409 km.

Was haltet Ihr von generalüberholten E-Bikes? Habt Ihr schon einmal mit dem Gedanken gespielt, Euch ein solches Fahrrad anzuschaffen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Dieser Artikel ist in einer Kooperation zwischen Upway und nextpit entstanden. Diese Zusammenarbeit hat keinen Einfluss auf die redaktionelle Meinung.