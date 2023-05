Wird KI Euren Job übernehmen? Und was könnt Ihr tun?

Trachten die Roboter nach Eurem Job? Und gibt es etwas, was Ihr dagegen tun könnt?

Next Pit TV

Seit OpenAI im November 2022 ChatGPT auf den Markt gebracht hat, sind die Fähigkeiten der KI und ihr Potenzial, unser Leben zu revolutionieren, stark in den Fokus gerückt.

Und während die Fähigkeiten des Chatbots weithin als bahnbrechend und äußerst nützlich gelobt werden, nimmt die Diskussion über die potenziellen Gefahren der KI und die Bedrohung, die sie für die Menschheit darstellen könnte, wenn sie nicht richtig gehandhabt wird, immer mehr an Fahrt auf.

Erst diese Woche hat der "Pate der KI", Dr. Geoffrey Hinton, seinen Posten bei Google gekündigt und der Technologie, die er in den letzten zehn Jahren entwickelt hat, den Rücken gekehrt. Hinton hat auch erklärt, dass er seinen Beitrag zu diesem Thema bedauert, und gleichzeitig vor den Gefahren "beängstigender" Chatbots gewarnt, die intelligenter sind als Menschen.

Hinzu kommt die Aussage des Tesla-Gründers Elon Musk, dass Googles Herangehensweise an die KI besorgniserregend sei, und sein Plädoyer für eine sechsmonatige Pause bei der Entwicklung fortgeschrittener KI.

Wie besorgt sollten wir also sein?

Fokusverschiebung

Hintons und Musks Vorsicht ist zwar nicht zu übersehen, aber die Eigenschaften, die (vorerst) nur der Mensch besitzt, bedeuten, dass wir noch nicht ersetzt werden können.

Das geht aus aktuellen Daten hervor, die das führende Lernunternehmen Pearson zusammengestellt hat. Die Studie, die in Zusammenarbeit mit Google entwickelt wurde, hat ergeben, dass Soft Skills bei der Suche nach einem neuen Job oder beim Vorankommen in Eurem jetzigen Job weiterhin am wichtigsten sind.

Dazu gehören Problemlösung, Entscheidungsfindung, Teamarbeit und Führungsqualitäten sowie Unternehmertum und Sprachkenntnisse. Und insbesondere für diejenigen, die in nicht englischsprachigen Ländern leben, ist die Fähigkeit, Englisch auf Geschäftsniveau zu sprechen, eine wichtige Voraussetzung für ein langes Berufsleben.

"Diese wertvolle neue Studie zeigt, dass Arbeitssuchende in einer Zeit, in der maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz einen immer größeren Einfluss auf die Arbeit haben, menschlichen Fähigkeiten den Vorrang geben", sagt Mike Howells, Präsident von Pearson Workforce Skills.

"Menschliche Fähigkeiten erweisen sich als entscheidend für den persönlichen und unternehmerischen Erfolg, und die Arbeitnehmer/innen sind motiviert, diese Fähigkeiten zu schärfen und weiterzuentwickeln, um wettbewerbsfähig zu bleiben und in ihrer Karriere voranzukommen."

Diese Behauptung wird durch Daten von Deloitte gestützt, die vorhersagen, dass bis 2030 fast zwei Drittel aller Arbeitsplätze von Soft Skills abhängig sein werden.

Nutzt dieses Wissen zu Eurem Vorteil und sorgt dafür, dass Eure technischen und sozialen Fähigkeiten nicht nur mit der KI mithalten können, sondern sie sogar übertreffen.

Wenn ihr in einem großen Unternehmen arbeitet, könnt ihr von internen Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten profitieren, die Euch helfen, Eure Kommunikationsfähigkeit, Euer kritisches Denken und Eure Problemlösungskompetenz zu verbessern.

Ihr könnt Eure Soft Skills auch in Eurem Arbeitsalltag weiterentwickeln – fragt nach Feedback, nachdem ihr eine Aufgabe oder ein Projekt abgeschlossen habt, setzt Prioritäten bei der Kommunikation mit Eurem Vorgesetzten und Euren Kollegen (vor allem, wenn ihr die ganze Woche oder einen Teil der Woche aus der Ferne arbeitet) und lasst bei Gesprächen mit Eurem Team immer die Kamera an, um das Engagement zu erhöhen.

Und falls ihr noch mehr Beweise braucht: Auf der NextPit-Jobbörse gibt es Tausende von Jobs, auf die sich nur Menschen bewerben können, wie die drei folgenden.

SAP Inhouse Consultant / Application Manager FI m/w/d, SPIE Germany & Central Europe GmbH, Langen

Als SAP Inhouse Consultant kümmert Ihr Euch um die Weiterentwicklung und Pflege der Systemlandschaft, einschließlich der Implementierung innovativer Softwareprodukte in die Systemarchitektur und der Realisierung innovativer KI-Projekte. Außerdem unterstützt Ihr die Entwicklung von Prozessen im Finanzbereich in enger Zusammenarbeit mit der zentralen Abteilung und führt das Customizing und Testen sowie die Schulung von SAP-Anwendern im FI-Modul durch. Weitere Details zu dieser Stelle findet Ihr hier.

AWS Cloud Engineer (alle Geschlechter), Accenture, Düsseldorf

Seid Ihr begeistert von der AWS-Plattform, der Cloud und all den Möglichkeiten, die sie bietet? Accenture sucht einen AWS Cloud Engineer, der Innovationen vorantreibt und Cloud-Lösungen über den gesamten Projektzyklus hinweg entwickelt (POC, Design, Implementierung, Testen, IT-Betrieb). Als solcher werdet Ihr die Anforderungen aufnehmen und sie mit einer agilen Denkweise umsetzen und nach DevOps-Prinzipien arbeiten (Sicherheit von Anfang an, schuldlose Kultur, Automatisierung, CICD, alles messen usw.). Die vollständige Stellenbeschreibung findet Ihr hier.

IT-Projektmanager in Berlin, Computacenter, Home Office

Als IT-Projektmanager (w/m/d) für komplexe IT-Infrastrukturprojekte unterstützt Ihr Kunden bei der digitalen Transformation und setzt innovative State-of-the-Art-Projekte in den Bereichen Rechenzentrum und Cloud Computing, Mobile Workplace, Unified Communication und Collaboration, Netzwerk und Sicherheit sowie Industrie 4.0 um. Als zentraler Ansprechpartner müsst Ihr auch die kaufmännische Verantwortung für Eure Projekte übernehmen. Weitere Informationen zu dieser Stelle findet Ihr hier.

Für tausende weitere Stellenangebote im Tech-Bereich besucht noch heute das Next-pit Job Board. Dieser Artikel wurde geschrieben von Aoibhinn Mc Bride.