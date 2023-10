[DUMMY] Smarte WLAN-Steckdosen mit Stromzähler im Vergleich

Smarte Steckdosen oder WLAN-Steckdosen sind eine einfache und schnelle Möglichkeit, Eure normalen Geräte zu automatisieren oder mit "smarten" Funktionen zu versehen. Steckdosen mit Stromzähler bieten Euch zudem Einblicke in Euren Stromverbrauch und helfen dadurch beim Energiesparen. Die Geräte werden einfach an die Steckdose angeschlossen und von Euch übers Handy oder dem Sprachassistenten gesteuert. Lest weiter, um zu erfahren, welche Funktionen eine smarte Steckdose mit Stromzähler haben sollte – außerdem präsentieren wir Euch in einer Tabelle einige der beliebtesten Optionen auf dem Markt.

Beliebte WLAN-Steckdosen mit Stromzähler im Überblick

Eine Übersicht über smarte WLAN-Steckdosen mit Stromzähler Produkt MyStrom WiFi Switch Shelly Plug Bild Maximale Leistung 3.680 W 3.500 W 2300 W 2300 W 2300 W Steckdosen 1 1 1 1 1 Verwendung im Freien ❌ ❌ Nein Nein Nein Energie-Monitor ✔️ ✔️ Nein Nein Nein Amazon Alexa ✔️ ✔️ Ja Ja Ja Apple HomeKit ✔️ ❌ Ja (mit Hue Bridge) Ja Ja Google-Assistent ✔️ ✔️ Ja Ja Ja Andere Ökosysteme IFTTT Cortana (mit Hue-Brücke) Abmessungen 56 x 76 x 56 mm 44 x 70 x 70 mm 84 x 20 x 20 mm 61 x 59 x 49 mm 52 x 34 x 30 mm Preis 42,56 € 34,95 € 34,99 € 19,99 € 29,90 € Angebote* Preis prüfen Preis prüfen Preis prüfen Preis prüfen Preis prüfen

Inhalt:

Warum einen smarten Stecker kaufen?

Um smarte Funktionen hinzuzufügen, müsst Ihr nicht unbedingt ein perfekt funktionierendes Gerät wegwerfen. Wenn Ihr das Gerät nur zu bestimmten Tageszeiten ein- und ausschalten möchtet, reicht ein smarter Stecker wahrscheinlich aus, um das Gerät aus der Ferne zu steuern.

Zum Thema: So einfach verwandelt Ihr Eure normale Kaffeemaschine in eine smarte Kaffeemaschine verwandeln

WLAN-Steckdosen können auch eine hervorragende Möglichkeit sein, die Zugänglichkeit im Haus zu verbessern. Ihr könnt einen heiklen Ein-/Ausschalter nicht bedienen, möchtet keine Fernbedienungen in Reichweite der Kinder haben oder wollt einfach einen Ventilator an einer schwer zugänglichen Stelle installieren? Fügt eine smarte Steckdose hinzu und steuert alles über einen Sprachbefehl oder eine Smartphone-Verknüpfung.

Worauf Ihr beim Kauf einer smarten Steckdose achten solltet

Abgesehen davon, dass Ihr prüfen solltet, ob die WLAN-Steckdose mit der Steckdose und dem verwendeten Gerät kompatibel ist, gibt es keine Modelle, die sich von einer Steckernorm auf eine andere umstellen lassen. Es gibt eine Reihe von Dingen, die Ihr beim Kauf einer smarten Steckdose beachten müsst:

Maximale Leistung

Die meisten smarten Steckdosen werden mit einer maximalen Leistung beworben, in Europa lautet die in der Regel 2300 W: 220~240 V @ 10 A. Achtet darauf, die Stromstärke nicht zu überschreiten, insbesondere wenn Ihr mehr als ein Gerät an den smarten Stecker anschließt.

Überwachung des Verbrauchs

Einige smarte Steckdosen bieten die Möglichkeit, den Energieverbrauch in der Steckdose zu überwachen, so dass Ihr einen Überblick über den Stromverbrauch im Standby-Modus oder im Betrieb erhaltet. Wenn Ihr Statistiken über Eure Geräte aufzeichnen möchtet, lohnt es sich, ein Modell mit dieser Funktion in Betracht zu ziehen. Teilt uns mit, ob wir Modelle mit Energieüberwachung in eine künftige Aktualisierung dieses Leitfadens aufnehmen sollen.

Kompatibilität mit dem Ökosystem

Ein weiterer wichtiger Punkt, den Ihr beim Kauf eines smarten Steckers berücksichtigen solltet, ist die Kompatibilität mit Eurem aktuellen Smart- Home-System. In der Regel sind die meisten Modelle mit Amazons Alexa kompatibel, während die Unterstützung für Apples HomeKit noch ein wenig lückenhaft ist.

Amazons eigener Smart Plug zum Beispiel funktioniert nur mit Alexa. Für den Stecker von Signify/Philips Hue muss die Hue-Bridge in eine HomeKit-Einrichtung integriert werden, was bei einer Neuinstallation zusätzliche Kosten verursachen kann.

Die Größe spielt eine Rolle

Dieser Punkt war in der Vergangenheit ein größeres Problem, aber in letzter Zeit scheint sich das zu legen. Es lohnt sich, auf die Gesamtabmessungen der WLAN-Steckdose zu achten, um zu sehen, ob er andere Steckdosen nicht behindert. Das gilt vor allem, wenn Ihr nicht standardisierte Steckdosen verwenden, wie z. B. einige Unterputzmodelle.

Das war's mit der NextPit-Übersicht für WLAN-Steckdosen. Schreibt uns, was wir in zukünftigen Updates für diesen Leitfaden abdecken sollen. IFTTT-Integration, Thread/ZigBee/Matter-Unterstützung? Teilt uns Eure Meinung in den Kommentaren unten mit!