Wordle noch nicht gespielt? Darum solltet Ihr das sofort ändern

ist ein beliebtes Wortspiel, bei dem Spieler weltweit nach Wörtern raten. Es ist kostenlos, werbefrei und über einen Browser verfügbar.

Die New York Times hat das Spiel kürzlich gekauft.

Falls Ihr wirklich noch nichts von Wordle gehört habt, erkläre ich Euch das Spiel kurz. Wordle ist ein kostenloses Rätselspiel mit Worten, das im Browser gespielt wird. Es muss ein Wort mit fünf Buchstaben geraten werden und es gibt täglich nur ein Wort. Zum Spielen benötigt Ihr nichts weiter als ein Gerät, auf dem Ihr einen Browser aufrufen könnt – und bestenfalls einen großen, englischen Wortschatz.

Das Spiel wurde ursprünglich im Oktober 2021 von dem Software-Ingenieur Josh Wardle (Wardle, Wordle, versteht Ihr?) veröffentlicht, um sich und seinen Partner, der Wortspiele liebt, zu unterhalten. Nur wenige Monate nachdem er das Spiel der Öffentlichkeit vorgestellt hatte, explodierte es förmlich. Millionen von Spielern spielen es jeden Tag und teilen ihre Lösungen online.

Vor kurzem wurde das Spiel von der New York Times für einen "nicht genannten Preis im niedrigen siebenstelligen Bereich" gekauft. Die NYT hat es der eigenen Sammlung von Wortspielen hinzugefügt, die für die Abonnent:innen bereitsteht.. Zum Glück hat der Herausgeber erklärt, dass Wordle vorerst kostenlos bleiben wird und "keine Änderungen am Spielablauf vorgenommen werden".

Warum solltet Ihr Wordle spielen?

So würde ein fertiges Spiel aussehen. Wir haben die Buchstaben abgedeckt, um das Wort des Tages nicht zu verraten. / © NextPit

Was dieses Spiel so beliebt macht, ist seine Einfachheit. Es gibt keine Werbung und nichts, was Euch ablenkt. Es ist eine triviale, aber dennoch herausfordernde Aufgabe, mit der Ihr Euch ablenken könnt, ohne Euch zu irgendwas zu verpflichten. Okay, außer dass es zur Gewohnheit wird, jeden Tag wiederzukommen, um ein neues Wort zu finden.

Um das Spiel zu gewinnen, müsst Ihr das richtige Wort in weniger als sechs Versuchen finden. Es erinnerte mich sehr an das klassische Brettspiel Mastermind*, allerdings mit einer Hangman-Komponente: Ist ein Buchstabe direkt an der richtigen Stelle, wird er grün. Taucht ein Buchstabe zwar im Wort auf, ist aber an der falschen Stelle, wird er gelb.

Vielleicht knackt Ihr das Wort nicht direkt im ersten Anlauf, aber das ist nicht schlimm. Es ist kein Wettrennen und nichts zwingt Euch, weiterzumachen. Aber der Drang, den Code zu knacken, oder lediglich Euer Gedächtnis für Wörter mit fünf Buchstaben zu trainieren, hat etwas sehr Anziehendes. Und wenn man es endlich geschafft hat, sein erstes Rätsel zu lösen, ist das ein schönes, befriedigendes Gefühl.

Wordle hat sicher auch einen kleinen sozialen Reiz. Denn wenn Ihr die Aufgabe erfolgreich gelöst habt, könnt die Ergebnisse mit Freunden in den sozialen Medien teilen, ohne die eigentliche Lösung zu verraten. Und da irgendwie alle mitspielen, kann man sich über das Wort des Tages austauschen. Das Spiel macht einfach Spaß, gerade durch seine Schlichtheit. In unserer reizüberfluteten Welt ist das eine wohltuende Abwechslung.

Respektiert Wordle Eure Privatsphäre?

Das Spiel enthält keine Werbung, Ihr benötigt keinen Account und es ist gratis. Trotzdem wird in den Datenschutzbestimmungen darauf hingewiesen, dass einige Nutzungsstatistiken erstellt werden, vor allem mit Google Analytics. Aber der Erfinder Josh Wardle hat in einem Interview erklärt, dass er "ganz bewusst nichts mit Euren Daten macht".

Verratet es mir: Habt Ihr Wordle ausprobiert und vielleicht sogar neue Wörter gelernt? Oder bevorzugt Ihr klassische Kreuzworträtsel? Schreibt es uns in die Kommentare!