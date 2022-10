Xiaomi 12 Lite 5G NE: Umgelabeltes Xiaomi Civi 2 in Kürze erwartet

Xiaomi hat da noch ein Xiaomi 12 Lite 5G NE für uns

Ihr erinnert euch noch an das Xiaomi Civi 2, welches ich Euch gemeinsam mit Xiaomi Ende September (27/09) als Mittelklasse-Smartphone vorgestellt habe? Perfekt! Denn eben jenes "stylische" Mittelklasse-Smartphone mit Fokus auf die junge Zielgruppe kommt nun auch zu uns. Das zumindest behauptet doch die IMEI-Datenbank und steht damit im Einklang mit der FCC (Federal Communications Commission) und EEC (Europäische Wirtschaftsgemeinschaft).

Dort identifizierte sich das Xiaomi 12 Lite 5G NE nun mit der Modellnummer 2210129SG. Und wie es Kollege Zufall so will, ist das bis auf den letzten Buchstaben die identische Bezeichnung des Xiaomi Civi 2. Und der letzte Buchstabe steht bekanntlich für die Region, für dass das Smartphone bestimmt ist. Also das "C" für China und das "G" für Global.

Von dem Civi 2 wissen wir bereits von einem 6,55 Zoll großem AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixel und maximalen 120 Bildern pro Sekunde in der Darstellung. Klingt jetzt gar nicht so nach Mitteklasse? Das erledigt dann der Snapdragon 7 Gen 1 – also sagen wir obere Mittelklasse. Dazu hat der interessierte Kunde die Qual der Wahl zwischen 6/128 GB, 8/128 GB oder 8 GB RAM und 256 GB internen Programmspeicher.

Erstes Teaserposter des Xiaomi Civi 2, welches auch hierzulande erscheinen soll. © Xiaomi

Während auf der Front gleich zwei 32-Megapixel-Kameras ihre außergewöhnlichen Selfie-Dienste leisten, gibt es auf der Rückseite eine Triple-Kamera. Und wer bereits schon ungeduldig auf dem Stuhl hin und her wackelt wird nun durch mich erlöst: Ja, es gibt eine 2-Megapixel-Makro-Kamera. Ihr habt sie doch auch schon vermisst, oder? Fast schon Nebensache ist da die 50-Megapixel-Haupt- und eine 20-Megapixel-Ultraweitwinkel-Kamera. Die Akku-Kapazität verrate ich Euch wenn das Xiaomi 12 Lite 5G NE in europäischen Verkaufsregalen landet.