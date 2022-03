Preise zum Xiaomi 12 durchgesickert: Das wird teuer!

Die Xiaomi-12-Smartphones sind seit einiger Zeit in China erhältlich. Am 15. März soll ein Launch-Event für den europäischen Markt stattfinden und wir bekommen die Handys offiziell vorgestellt. Das größte Fragezeichen bildete dabei definitiv der Preis. Ein aktueller Leak will genau diese Frage nun geklärt haben.

Der chinesische Hersteller Xiaomi will den Flaggschiff-Markt aufmischen. Mit dem Xiaomi 12 möchte das Unternehmen Samsung und Apple den Rang ablaufen. Ein Leak gibt nun die europäischen Preise für das Standardmodell und die Pro-Version bekannt. Zumindest kostentechnisch erreicht der Hersteller absolutes Top-Niveau.

Die verschiedenen Farben sollen auch in Europa erscheinen! / © Xiaomi

So soll das Xiaomi 12 ab 899 Euro zu haben sein und das Xiaomi 12 Pro ab 1.099 Euro. Damit sind die Geräte 50 Euro teurer als die Vergleichsmodelle des Samsung Galaxy S22. Zum Vergleich: In China kostet das günstigste Modell 3699 Yuan, was nach aktuellem Wechselkurs 531 Euro entspricht. Die Pro-Version ist ab 4699 Yuan erhältlich, was 675 Euro entspricht.

Weitere Preise unbekannt

Bisherigen Informationen nach könnte auch ein günstiges Xiaomi 12X in Europa erscheinen. Leider zeigt sich der Hersteller etwas zurückhaltend, was Preisinformationen zum kleinsten Modell der Reihe angeht. Am 15. März erfahren wir dazu hoffentlich mehr.

Auf dem Datenblatt sind die Flaggschiffe definitiv mit anderen Top-Modellen vergleichbar. Dabei setzt Xiaomi auf das "Snapdragon 8 Gen 1"-SoC und ein Curved-AMOLED-Panel in beiden Handy-Varianten. Der Bildschirm des Xiaomi 12 misst 6,28 Zoll und erreicht eine Full-HD+-Auflösung mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz.

Beim Xiaomi 12 Pro handelt es sich um einen 6,73 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 3200 x 1400 Pixeln und einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Ihr möchtet mehr zum kommenden Xiaomi-Flaggschiff wissen? Dann schaut am besten mal im Release-Artikel zum Xiaomi 12 vorbei. Dort findet Ihr alle technische Details und Besonderheiten zum neuen Smartphone aus China.

Was haltet Ihr von den Preisen? Haltet Ihr sie für gerechtfertigt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!