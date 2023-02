Xiaomi 12T nur 19 Euro: Media Markt mit Top-Tarif-Angebot!

Media Markt bietet Euch gerade das Xiaomi 12T im o2 "Blue All-In M"-Tarif recht günstig an. Denn die Zuzahlung für das Smartphone wurde auf gerade einmal 19 Euro gesenkt und mit monatlich 19,99 Euro ergibt sich ein wirklich spannender Deal. In diesem Tarif-Check erfahrt Ihr, ob sich das Angebot tatsächlich lohnt oder Ihr besser die Finger davon lassen solltet.

Xiaomi bringt im Jahr unzählig viele Modelle auf den Markt. Eines dieser Modelle, das heraussticht, ist definitiv das Xiaomi 12T. Da der Hersteller den Preis des Xiaomi 12X angehoben hat, bietet der hier angebotene Midranger eine wirklich gute Alternative. Media Markt bietet Euch hier die etwas größere Variante mit 256 GB internem Speicher an und versorgt Euch zudem mit einem passenden Mobilfunktarif.

Das Design des Xiaomi 12T ähnelt den anderen Modellen der Serie. Als Display findet sich hier ein 6,67 Zoll großes AMOLED-Panel, das mit einer Auflösung von 2.712 x 1.220 Pixeln aufwartet. Der Octa-Core-Prozessor MediaTek Dimensity 8100 Ultra sorgt mit 8 GB RAM und 256 GB internem Speicher für die nötige Power. Das Highlight dürfte allerdings die 108 Megapixel starke Hauptkamera sein. Diese ist auf der Rückseite mit einer 8-MP-Ultraweitwinkelkamera und einer 2-MP-Makrokamera verbaut. Wie gut die Kameras wirklich sind und was uns bei dem Midranger noch überzeugt hat, lest Ihr in unserem Test zum Xiaomi 12T.

Lohnt sich das Xiaomi-Angebot von Media Markt?

Was wäre ein Media Markt Tarif-Deal ohne einen entsprechenden Handytarif. Heute habt Ihr die Möglichkeit, Euch den o2 Blue All-In M zu sichern. Dabei befindet Ihr Euch im 4G-Netz von Telefónica und surft mit bis zu 50 MBit/s im Internet. Dafür habt Ihr 12 GB Datenvolumen zur Verfügung und geht eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten ein. Dafür zahlt Ihr monatlich 19,99 Euro und noch einmal 19 Euro für das Xiaomi 12T. Zusätzlich erwarten Euch, wie üblich bei Media Markt, 39,99 Euro in Form von Anschlussgebühren.

Xiaomi-Deal Eigenschaft o2 Blue All-In M Datenvolumen 12 GB Bandbreite max. 50 MBit/s 5G Nein Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Gebühr 19,99 Euro Einmalige Gerätekosten 19,00 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Versandkosten 4,95 Euro Gesamtkosten 543,70 Euro Reguläre Gerätekosten 495,00 Euro Effektive monatliche Tarifkosten ~ 2,03 Euro Zum Angebot*

Effektiv zahlt Ihr für den Tarif monatlich also nur rund 2,03 Euro im Monat. Dabei macht allerdings die Anschlussgebühr und die anfallenden Versandkosten recht viel aus, denn sonst, würde sich der Deal mit den aktuellen Kosten für das Xiaomi 12T fast amortisieren. Dennoch ist das Angebot wirklich spannend, denn gerade mit der Preiserhöhung des Xiaomi 12X (zum Test) bietet dieser Deal eine gute Alternative.

Auch hier gelten die typischen Probleme, eines solchen Deals. Denn Ihr verzichtet auf das 5G-Netz der Telefónica und müsst gleichzeitig mit einer maximalen Download-Bandbreite von 50 MBit/s auskommen. Wollt Ihr jedoch ein anderes Netz wählen, zahlt Ihr in der Regel mehr für das Gerät. Sucht Ihr einen wirklich guten Midranger, seid Ihr hier also gut aufgehoben.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das Xiaomi 12T interessant für Euch? Oder fiebert Ihr bereits der Veröffentlichung des Xiaomi 13 entgegen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!