Xiaomi 13: Event verschoben – originale Promobilder veröffentlicht

Neue Promobilder zeigen uns nun das Design des Xiaomi 13 und 13 Pro

Xiaomi hatte kurzfristig den Launch-Event vom 1. Dezember gecancelt. Wir vermuten einen Zusammenhang mit dem Tod des ehemaligen Staatspräsidenten der Volksrepublik China, Jiang Zemin. Einen Ersatztermin gibt es noch nicht. Wir erwarten aber diese Woche eine entsprechende Bekanntgabe. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, dass bereits diese Woche der Launch des Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro stattfindet.

Einige technische Daten wie einen verbauten Snapdragon 8 Gen 2 für beide Smartphones, hat der chinesische Konzern selbst schon angeteasert. Unklar war bislang jedoch noch die Speicher-Konfigurationen, welche nun "Pricebaba" bekannt gegeben hat. So sollen beide Flaggschiff-Smartphones in vier unterschiedlichen Ausstattungen erscheinen:

8 GB RAM + 128 GB UFS-3.1-Programmspeicher

8 GB RAM + 256 GB UFS-4.0-Programmspeicher

12 GB RAM + 256 GB UFS-4.0-Programmspeicher

12 GB RAM + 512 GB UFS-4.0-Programmspeicher

Markante Merkmale des Xiaomi 13 ist das kantige Design, dass unweigerlich an ein Apple iPhone 14 erinnert. Das flache 6,36 Zoll großes E6-AMOLED-Display, mit einer Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixel (FHD+), zeichnet sich durch einem besonders schmalen Rand aus. Das Xiaomi 13 Pro hingegen erinnert mit seinem 6,73 Zoll großem Curved-E6-AMOLED-Display, eher an seinen Vorgänger, das Xiaomi 12 Pro.

Launch-Event für das Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro und mehr. © Xiaomi Launch-Event für das Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro und mehr. © Xiaomi Launch-Event für das Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro und mehr. © Xiaomi Launch-Event für das Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro und mehr. © Xiaomi Launch-Event für das Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro und mehr. © Xiaomi Das Xiaomi 13 Pro wird es wohl auch mit einem Lederimitat geben. © Xiaomi Snapdragon 8 Gen 2 und Arbeits- also auch Programmspeicher der neuesten Generation. © Xiaomi Endlich auch eine IP68-Zertifizierung. © Xiaomi Neue In-Ear-Kopfhörer mit den Xiaomi Buds 4. © Xiaomi

Nun ist aufgrund der Teaserbilder bekannt geworden, dass bei der 50-MP-Triple-Kamera, der Hauptsensor ebenfalls 1 Zoll groß ist. Ob es sich dabei um den Sony-IMX989-Image-Sensor aus dem Xiaomi 12S Ultra handelt, ist jedoch ungewiss. Der Hinweis auf dem Promobild, der die "Seele des Ultra" thematisiert, lässt das zumindest vermuten.

Was haltet Ihr von den ersten Eindrücken des Xiaomi 13 und seinem Pro-Kollegen? Könnte das was für euch sein? Schreibt uns Eure Meinung in die Kommentare.