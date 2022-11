Xiaomi 13 und Kollegen kündigen sich mit technischen Daten und Bildern an

Lang genug haben wir geschwiegen, doch wir lassen uns nicht länger den Mund verbieten: Jetzt packen wir in der NextPit-Redaktion aus und erzählen Euch alles, was wir über die in wenigen Wochen zu erwartende Xiaomi-13-Serie wissen. Darunter erstes Bildmaterial und äußerst verdächtige technische Daten.

Xiaomi 13 mit Snapdragon 8 Gen 2

Xiaomi-13-Serie mit neuem Design

Launch-Event vermutlich im Dezember

Xiaomi 13 Ultra kommt wahrscheinlich erst 2023