Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro werden am 1. Dezember offiziell vorgestellt

Nun ist es also ganz offiziell: Xiaomi wird am 1. Dezember offiziell das Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro präsentieren. Und da bei dem chinesischen Erfolgshersteller in der Regel groß aufgefahren wird, beschert uns dieses Launch-Event auch noch einige weitere Produkte.

Xiaomi hält am 01. Dezember einen Launch-Event ab

Präsentiert wird das Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro mit MIUI 14

Außerdem erscheint die Xiaomi Watch S2, die Buds 4 und ein Smart Projector