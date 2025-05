Das Xiaomi 15 ist seit März erhältlich, allerdings gab es bisher kaum nennenswerte Angebote rund um das neue Flaggschiff aus China. Da hat MediaMarkt allerdings auch noch ein Wörtchen mitzureden und bietet das Geräte mit passendem Handyvertrag in den drei großen Netzen zum richtig guten Kurs an. Grund genug also, dass wir uns die Deals einmal genauer anschauen und für Euch vergleichen.

Dass neue Smartphones nicht immer teuer sein müssen, beweisen Hersteller, wie Xiaomi, bereits seit einigen Jahren. Allerdings sind die Zeiten längst vorbei, in denen Ihr Flaggschiff-Geräte bereits für 500 Euro oder weniger ergattern konntet. Aus diesem Grund sind Tarif-Deals ziemlich beliebt, um sich die neueste Technik unter den Nagel zu reißen. Das gilt auch für das aktuelle Angebot von MediaMarkt*. Denn hier gibt es das neue Xiaomi 15 mit passendem Handyvertrag – und das für alle drei großen deutschen Netze.

Xiaomi 15: Flaggschiff oder aufpolierte Mittelklasse?

Geht es nach dem Hersteller, zählt die aktuelle Xiaomi-15-Serie ganz klar als Flaggschiff-Reihe. Die Frage ist also, ob das Standardmodell mit vergleichbaren Smartphones, wie dem Samsung Galaxy S25 oder dem Google Pixel 9 (Test) mithalten kann. Das Xiaomi 15 bietet ein 6,36-Zoll-Display mit variabler Bildwiederholfrequenz und Xiaomi Shield Glass. Auf der Rückseite findet sich ein Triple-Kamera-Setup. Sowohl die Haupt-, als auch die Ultraweitwinkel- und Telekamera nehmen Bilder mit 50 Megapixel auf.

Das Kamera-Modul des Xiaomi 15 hat einiges auf dem Kasten. / © nextpit

In unserem Test zum Xiaomi 15 geht mein Kollege Rubens der Flaggschiff-Frage ebenfalls nach. Der Grund, warum das Smartphone definitiv mithalten kann ist der vergleichsweise geringe Einstiegspreis in Verbindung mit der guten Leistung. Denn Xiaomi entschied sich für einen Prozessor von Qualcomm, den Snapdragon 8 Elite. Dieser bietet 12 GB LPDDR5x-RAM und 256 bzw. 512 GB UFS-4.0-Speicher. Hinzu kommt eine Akkukapazität von 5.240 mAh, sowie das schnelle Aufladen mit 90 W. Alles in allem kann das Xiaomi 15 also mit der Konkurrenz mithalten, obwohl es eher zu den Einsteiger-Flaggschiffen zählt.

Tarif-Deals im direkten Vergleich

Möchtet Ihr Euch das Xiaomi-Smartphone schnappen, bietet sich bei MediaMarkt gerade eine gute Gelegenheit. Der Elektrofachmarkt bietet das Gerät über seine Tarifwelt nämlich jetzt mit günstigen Handyverträgen in den drei großen Netzen an. Bevor wir Euch jetzt allerdings alles aufdröseln und den Artikel unnötig in die Länge ziehen, haben wir uns für eine deutlich pragmatischere Lösung entschieden – wir lassen es einfach. Stattdessen findet Ihr in der nachfolgenden Tabelle die wichtigsten Tarif-Details aufgelistet.

Tarif-Deal-Check Tarif o2 Basic 30 Promo Vodafone Allnet Flat 20 GB Aktion Telekom Alllnet Flat 25 GB Aktion Netz Telefónica (o2) Vodafone (Freenet) Telekom (Freenet) Datenvolumen 35 GB 20 GB 25 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s SMS / Telefon-Flat Ja Ja Ja 5G Ja Ja Ja Laufzeit 24 Monate 24 Monate 24 Monate Monatliche Kosten 19,99 € 24,99 € 29,99 € Einmalige Gesamtkosten 184,93 € 114,93 € 74,93 € Wechselbonus - 50,00 € 50,00 € Gesamtkosten 664,69 € 664,69 € 744,69 € Reguläre Gerätekosten Xiaomi 15 (512 GB) – 759,00 € Xiaomi 15 (512 GB) – 759,00 € Xiaomi 15 (512 GB) – 759,00 € Effektive monatliche Ersparnis ~ 3,93 € ~ 3,93 € ~ 0,60 € Zum Angebot* Zum Angebot* Zum Angebot*

Die monatliche effektive Ersparnis dient uns hier als guter Indikator. Bei den ersten Versionen, also o2 und Vodafone, spart Ihr effektiv den gleichen Betrag. Effektiv sehen wir auch bei der Telekom-Variante einen Negativbetrag, allerdings ist dieser etwas geringer.Das o2-Modell bietet Euch zusätzlich das höchste Datenvolumen und Ihr müsst Eure alte Rufnummer nicht mitbringen, um die Gesamtkosten zu reduzieren. Hier zahlt Ihr zwar die höchsten einmaligen Gesamtkosten, dafür bekommt Ihr jedoch auch die geringste monatliche Grundgebühr geboten.

Ist Euch das Netz also egal, empfiehlt sich die o2-Variante am ehesten. Doch auch die anderen beiden Deals sind ziemlich spannend. Einige könnte die maximale Download-Bandbreite von 50 MBit/s abschrecken. Allerdings ist diese mehr als ausreichend, wenn Ihr Serien schauen möchtet oder Social Media Euer Lebenselixier ist. Habt Ihr das Xiaomi 15 also bereits seit dem Release auf dem Schirm, könnten sich diese MediaMarkt-Angebote richtig für Euch lohnen.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Ist das Xiaomi 15 eine interessante Alternative zu Samsung oder Google? Lasst es uns wissen!