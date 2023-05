Xiaomi Civi 3 erbt Kamera-Design des Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi hält heute in Deutschland einen kleinen Launch-Event ab, zu dem auch wir eingeladen wurden. Was es da zu sehen gibt, können wir aktuell nur raten. In China hingegen bereitet man sich auf den Launch des Xiaomi Civi 3 vor, das laut umfangreichen Werbematerial am 25. Mai präsentiert werden soll. Ein Video zeigt bereits das Design, das uns stark an das Xiaomi 13 Ultra erinnert.

Next Pit TV

Das Xiaomi Civi 3: Mittelklasse trifft auf Kamera-Flaggschiff

Ich habe es eingangs bereits erwähnt: Auch in Deutschland hält Xiaomi heute einen kurzfristigen Event ab. Was man uns präsentieren möchte, können wir nur vermuten. Vielleicht das Xiaomi Smart Band 8 und einen Xiaomi E-Scooter (Bestenliste) oder vielleicht schon das Xiaomi 13 Ultra, welches wir bereits in China begutachten durften und für Euch getestet haben. Ein globaler Starttermin steht für das Kamera-Flaggschiff ja noch aus.

Im Heimatland China hingegen bereitet man sich auf den Launch des Xiaomi Civi 3 am 25. Mai um 14:00 Uhr (Asia time) vor, welches hierzulande vermutlich als Xiaomi 14 Lite in die Verkaufsregale rutschen wird. Das Mittelklasse-Smartphone hatte bereits in der Vergangenheit einige Leaks verursacht, die von einem 6,55 Zoll großen AMOLED-Display mit einer FHD+-Auflösung und einer Bildwiederholrate von 120 Hz berichteten. Oben mittig eine 32-MP-Dualkamera (Punch Hole).

Rückseitige Triple-Kamera erinnert an das Xiaomi 13 Ultra

Weiterhin wird für das Xiaomi Civi 3 aka Xiaomi 14 Lite ein Dimensity 8200 von MediaTek und auf der Rückseite eine 50-MP-Triple-Kamera, bestehend aus einem IMX800-Bildsensor von Sony. Eben jenes Kamera-Array erinnert uns sehr stark an das getestete Xiaomi 13 Ultra. Zwar ist das kreisrunde Kamera-Array etwas kleiner und der linksseitig positioniert, aber der Wiedererkennungswert ist unverkennbar.

Das Xiaomi Civi 3 zeigt sich bereits vor seinem Launch-Event in voller Pracht! / © Xiaomi | edit by NextPit

Wie der Konzern inzwischen selbst umfangreich auf seinem Sina-Weibo-Kanal informiert, kommt das Civi 3 in vier unterschiedlichen Farben auf den Markt: Mint Green, Adventure Gold, Coconut Gray und Rose Purple. Auch ein Video wurde bereits in China online gestellt, was die Kollegen von "NotebookCheck" freundlicherweise auf YouTube bereitstellen.

Was haltet Ihr von dem Xiaomi Civi 3? Sehen wir hier bereits das Design der kommenden Xiaomi-14-Serie? Empfindet Ihr das dominante Kamera-Design als attraktiver, oder mögt Ihr es eher dezenter, wie bei dem Samsung Galaxy S23 (Test), wo drei kleine Kamera-Optiken sich vertikal anordnen? Schreibt uns Eure Präferenzen in die Kommentare.