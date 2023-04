Xiaomi Fan Festival: Gutscheine, Rabatte und massenhaft Prozente!

Auch in diesem Jahr feiert Xiaomi den Gründungstag und möchte sich bei den Kunden mit satten Rabatten bedanken. Das Xiaomi Fan Festival begann bereits am 27. März mit einer "Pre-Heat"-Phase, bei der Ihr schon zahlreiche Deals abgreifen konntet. Seit heute, dem 06. April, geht es allerdings erst so richtig los und Ihr könnt Euch satte Rabatte sichern. Wie diese aussehen und was sich besonders lohnt, verraten wir Euch in diesem Artikel.

Xiaomi Fan Festival leitet die Hauptrunde ein

Zahlreiche Rabatte auf verschiedene Produkte des Herstellers

Aktion läuft noch bis 30. April